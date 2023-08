La zona de Huelva que está entre los 25 destinos más deseados de España

En España tenemos buenas y variadas opciones a los que viajar según el objetivo de cada quién, pero cuando se trata de sobrellevar las altas temperaturas y descubrir lugares que son diamantes en bruto, Huelva se lleva la palma. Pasar la temporada estival comiendo bien, disfrutando de la brisa del mar, descansando y desconectando, suena idílico ¿verdad?

Pero no, no todo es playa los veranos de Huelva. Las verbenas populares y fiestas patronales, restaurantes que son museos, la plaza del pueblo iluminada en una agradable velada, y el fresquito que corre en la montaña son algunos de los reclamos de los que gustan disfrutar de la joie de vivre. Para facilitarnos la vida y no equivocarnos en nuestras elecciones, el portal de moda y belleza Vanitatis, del diario digital El Confidencial, ha contado con un jurado de once expertos para elegir Los 25 destinos españoles más deseados y, ¡sorpresa!, Huelva está entre ellos.

En concreto, el grupo de interioristas, diseñadores talentosos o chefs de renombre han hablado alto y claro, y elegido la Sierra de Aracena como uno de esos destinos a los que querrían volver una y otra vez.

La Sierra de Aracena, uno de los destinos más deseados de España

Esta zona de la provincia de Huelva es considerada Reserva de la Biosfera, ahí es nada. Destino ideal para los amantes de la naturaleza, este paraje alberga algunos de los pueblos más bonitos de España.

Visitar Aracena, Linares de la Sierra o Jabugo, pueblo que llevar el nombre de Huelva alrededor del mundo con su producto estrella, el Jamón de Jabugo. La gastronomía de la zona es excepcional, Aracena cuenta con una larga lista de restaurantes que enamorarán a tu paladar.

Alojarte en un antiguo convento del siglo XVII o en un palacete del siglo XVIII; visitar la Gruta de las Maravillas, pionera en España en el turismo subterráneo; recorrer dehesas donde los cerdos campan a sus anchas alimentándose de bellotas; visitar la Bodega Cinco Jotas en el corazón de Jabugo; o darte un homenaje gastronómico en el restaurante Arrieros de Linares de la Sierra, un restaurante reconocido por la Guía Michelín como uno de los de mejor calidad a precio contenido. Estas son solo algunas de las múltiples experiencias que puedes vivir en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.