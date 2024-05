Esta playa de Huelva es de las mejores de España, y también de las menos masificadas

Esta espectacular playa onubense que es de las mejor valoradas de nuestro país, también es un remanso de tranquilidad, ya que es una de las pocas playas que no suelen estar muy concurridas en verano. ¡Estas son las razones!

La Playa de Cuesta Maneli es una habitual de los medios de comunicación nacionales por ser continuamente destacada por su belleza en un enclave natural sin igual. Un edén de arena dorada y mar azul que se abre entre las poblaciones de Matalascañas y Mazagón, como la playa ideal si deseas disfrutar de la auténtica desconexión no solo de la ciudad, sino de las aglomeraciones.

Entre las razones por las que es de las playas menos "abarrotadas" del período estival español, está el complicado acceso por su pasarela, que no es complicada, pero no es de llegada inmediata y hay que caminar algo más de un kilómetro hasta llegar al acantilado y bajar unas empinadas escaleras de madera, que no están acondicionadas para personas con movilidad reducida.

Por supuesto, además de no ser una zona urbanizada, tampoco encontrarás chiringuitos (quizás alguno errante), ni servicios de hamacas, sombrillas o duchas. Y como comentábamos en el punto anterior, al no ser de fácil acceso, antes de emprender el sendero de madera, se llega en coche y hay que aparcar en un parking que cuesta unos dos euros.

Todo esto merece la pena si lo que buscamos es una preciosa playa natural y en calma, con siempre algún que otro grupo de personas por la misma, pero con la seguridad de tener un amplio espacio en su arenal para disfrutar de cierta privacidad.

Así es la playa de Cuesta Maneli

Se localiza en el Espacio Natural de Doñana, en Zona de Reserva A del parque natural. Se ubica entre Matalascañas y Mazagón, en el término municipal de Almonte, en el Monumento Natural Acantilado del Asperillo, declarado así por su alto valor geológico y ecológico.

"Una buena quincena de kilómetros de playas de arena fina sin ningún tipo de interrupción" señalan desde National Geographic. "A las puertas del Parque de Doñana, donde se encuentran las playas más salvajes de Huelva, una de ellas es la Playa de Cuesta Maneli (o playa del Asperillo)".

Desde la conocida revista Viajar destacan su bonito y escénico camino de llegada, una pasarela de madera que discurre desde el aparcamiento y que acaba en unas escaleras que van a dar en la arena. "Aquí el protagonismo es tanto del mar como del Monumento Natural Acantilado del Asperillo, un sistema de dunas fósiles que se extienden a lo largo de doce hectáreas de costa, con unas características geomorfológicas de lo más singulares. Apta para quienes busquen una playa en un entorno de lo más natural".