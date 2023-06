La playa de Huelva con el agua más cálida del verano

En Huelva sabemos que, al encontrarnos bañados por el Océano Atlántico, las aguas de nuestras playas no es que sean precisamente de las más cálidas de España. Y aunque a muchos les encanta un baño en un mar más "fresquito", a otros tantos nos atrae más refrescarnos en aguas con temperaturas más "calentitas".

No obstante, nuestra costa no es de la más frescas del sur de la península ibérica, la zona del Algarve portugués puede llegar a tener aguas con unas temperaturas tan gélidas que nos cueste pasar de la orilla, a no ser que sea plena ola de calor y no nos quede más remedio.

En Huelva es raro encontrar en verano una playa con su mar a menos de 21 grados de media, acumulando por las tardes las temperaturas más placenteras para darse un buen baño. Y en nuestra provincia, la playa que tiene el agua con una temperatura media más cálida durante el verano, es la Playa de Matalascañas, en el término municipal de Almonte.

Según la web internacional Sea Temperature, que mide las temperaturas de las aguas de todas las playas del mundo, registró que la playa de Matalascañas fue la que acumuló la mayor temperatura en sus aguas, que fueron de unos 27,5 grados el 30 de julio y con una media durante todo ese mes de 23,5 grados.

Unas temperaturas que tampoco se pueden considerar de las más "habituales" en nuestro verano, ya que vivimos unos episodios de olas de calor de récord por aquella época en las que las aguas de nuestra costa se tuvieron que ver también reflejadas. Aunque la tónica también fue que Matalascañas marcase en veranos anteriores al 2022, las temperaturas más altas en el mar de su playa, en comparación con el resto de la costa onubense.

Le seguirían muy de cerca, como podemos ver en esta tabla, las playas de El Portil, Nuevo Portil y El Rompido. Unas playas que registran un agua con temperatura cálida, pero que en este caso es entendible al encontrarse principalmente bañadas por el Río Piedras. Y por lo que vemos, en esas fechas, raro fue el baño "frío" en la costa de Huelva.

¿Volverán las inusuales olas de calor del año pasado? Estaremos atentos, pero en la actualidad, las aguas de la costa onubense, según la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), tienen una previsión para este fin de semana de unas temperaturas medias de 22, destacando la de la Playa del Parador, en Mazagón, en el término municipal de Palos de la Frontera, que registrará unas aguas con unas máximas de 24 grados este sábado 24 de junio de 2023.