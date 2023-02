La onubense Mara Barros presenta 'Me nace del corazón', su disco homenaje a México

La cantante onubense Mara Barros presentó este martes su nuevo disco, "Me nace del corazón", producido gracias a una campaña de micro mecenazgo y en el que homenajea a México, uno de sus países favoritos.

En la Casa de México de Madrid, Barros compartió algunas de las canciones del nuevo disco, el tercero que realiza, que cuenta con nueve temas de autores mexicanos, como José Alfredo Jiménez o Armando Manzanero y ha sido producido por Borja Montenegro.

En la presentación, la cantante, corista de Joaquín Sabina, interpretó también el sencillo elegido para su primer single, "Amor eterno" de Juan Gabriel. Aquí su videoclip:

"Tengo la fortuna de viajar a México casi cada año desde 2010 que fui por primera vez acompañando a Sabina en la gira de (su disco) Vinagre y rosas, y cuando aterricé el choque cultural fue increíble y me enamoré al instante", contó en la presentación a medios.

Según Barros, al llegar a México por primera vez le "invadió un olor a maíz" y días después ya estaba "enamorada de su cultura, de su gente, de sus costumbres e indudablemente de su música".

En esa línea, aseguró que tal fue la conexión con el país que trece años después sigue "buscando excusas" para regresar y cantar allá.

Un disco de rancheras cantado por una onubense

Mara Barros, nacida en Huelva en 1980, contó los orígenes del álbum, nacido tras la última gira de Sabina en el país, donde se "atrevió" a "hacer rancheras" para el público mexicano.

"Me atreví para ver cómo lo recibían, porque me puse en la piel de ellos pensando en cómo recibiría yo un concierto de coplas cantado por una mexicana y estoy segura que no me gustaría", dijo.

No obstante, la reacción que obtuvo por parte del público mexicano fue bien distinta: "Lo tomaron como un homenaje".

De vuelta de ese viaje, tras la experiencia vivida con las rancheras en los conciertos de Sabina, se planteó en serio grabar este "Me nace del corazón" con el reto de "no usar mariachis" en canciones "muy populares asociadas al mariachi".

"Fue un doble reto, quería que fuera 100% mexicano, solo de compositores mexicanos, no podía faltar José Alfredo, Juan Gabriel, ni por mi parte Armando Manzanero, del que soy fan desde chica", manifestó.

En septiembre del pasado año comenzó a grabarlo "para devolverle al país tanto cariño y hospitalidad" porque ella ya se siente "medio mexicana".