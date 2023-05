El lugar de Huelva más mágico de España

Nuestro país está plagado de lugares increíbles: bosques de cuento, cuevas increíblemente hermosas, playas paradisíacas de aguas turquesas, tierras que parecen de otra galaxia... En una lista de los 15 lugares más mágicos de España, uno lo podemos encontrar en Huelva. ¿Estás de acuerdo?

La plataforma de búsqueda de vuelos, hoteles y experiencias más popular de España, Skyscanner, ha querido hacer un ranking con los lugares que les parecen los más enigmáticos de España, dignos de ser visitados para soñar mientras los observamos o nos adentramos en ellos. Y hay uno de Huelva que se encuentra en segunda posición de esta lista. ¿Cuál podría ser?

"Paisajes lunares, tierras y aguas rojas tan intensas que parecerá que estés en Marte. Pero no, no hace falta salir fuera de la Tierra para descubrir un lugar como este. Las minas de Riotinto son uno de los lugares más curiosos de la geografía española y te dejarán boquiabierto. Aquí el paisaje ha sido trabajado y modificado por la mano del hombre desde la Edad del Cobre, cuando se empezó a explotar… Y de ahí hasta la actualidad. Si te atreves a pisar este lugar surrealista no te dejará indiferente", así define Skyscanner uno de los lugares más impresionantes de la provincia de Huelva.

Las minas de Río Tinto son ese paisaje marciano único en España que convierte a la provincia de Huelva en un lugar singular y con aspecto "de otro planeta". Todo aquel que visita sus inmensos espacios abiertos o su rojizo río Tinto queda totalmente sorprendido, pues es complicado encontrar en nuestro país un paraje igual.

Río Tinto, Marte en la Tierra

Es una experiencia que combina el traslado en un tren turístico con recorridos a pie a través de los rincones más espectaculares. El circuito, que se inicia en la estación de Talleres Mina, incluye dos miradores y varios puntos fotográficos seleccionados por su excepcionalidad paisajística, denominados La Tierra Roja y El Gran Muro Negro.

El producto turístico cuenta además con elementos de tematización artística como una réplica del rover Discovery, un astronauta a tamaño real y una nave espacial de cinco metros de altura junto a un domo que simulará en su interior una estación y laboratorio espacial.

El proyecto desarrollado por Fundación Río Tinto permite recorrer los lugares en los que se realizan las investigaciones científicas de reputadas instituciones como la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA), el Centro de Astrobiología (CAB) del CSIC o la Universidad Autónoma de Madrid. Estas investigaciones comenzaron a realizarse en el año 2000 acerca de similitudes entre este territorio y los datos que se conocen del planeta Marte.