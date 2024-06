El lugar de Huelva que más impresiona al verlo

¿Sabías que Huelva alberga un lugar que se encuentra dentro de la lista de los lugares más impactantes de España? Este enigmático espacio dilata nuestras pupilas al contemplarlo. ¿Ya lo conoces?

Según Skyscanner, también es uno de los 15 lugares más mágicos del país, digno de ser visitado y observar todos sus detalles, ¿sabes de cuál lugar hablamos?. Como no podía ser de otra manera, hablamos de la mina a cielo abierto más grande de Europa: Corta Atalaya, en Minas de Riotinto.

"Paisajes lunares, tierras y aguas rojas tan intensas que parecerá que estés en Marte. Pero no, no hace falta salir fuera de la Tierra para descubrir un lugar como este. Las minas de Riotinto son uno de los lugares más curiosos de la geografía española y te dejarán boquiabierto. Aquí el paisaje ha sido trabajado y modificado por la mano del hombre desde la Edad del Cobre, cuando se empezó a explotar… Y de ahí hasta la actualidad. Si te atreves a pisar este lugar surrealista no te dejará indiferente", así define Skyscanner uno de los lugares más impresionantes no solo de la provincia de Huelva, sino de España.

Las minas de Riotinto son ese paisaje marciano único en España que convierte a Huelva en un lugar singular y con aspecto "de otro planeta". Todo aquel que visita sus inmensos espacios abiertos o su rojizo río Tinto queda totalmente sorprendido, pues es complicado encontrar en nuestro país un paraje igual.

La Corta Atalaya tiene un enorme atractivo monumental que hace de este espacio un lugar incomparable y único, lo que la convierte en un destino ineludible a la hora de visitar la provincia de Huelva. Y para conocerla, las visitas se realizarán inicialmente en horario de tarde, partiendo desde el Museo Minero, y la duración aproximada de esta actividad es de una hora. Las entradas se pueden adquirir a través de este enlace.

Si quieres echarle un ojo antes a este espectacular paisaje, hay miradores a pie de carretera tanto a Corta Atalaya como a la Cota Cerro Colorado que te darán una panorámica de este lugar que asombra a todo aquel que la observa: "Impresionante. No tengo otra definición más contundente. El mirador es algo improvisado donde se accede libremente y aparcas junto a él en una carretera provisional de tierra. Te sientes pequeño ante una obra de tal tamaño. Brutal e inimaginable", comenta uno de sus visitantes en una reseña.