Las joyas gastronómicas de Huelva más recomendadas

Comer bien es algo que se nos da de lujo en la provincia de Huelva y, desde fuera, cada vez son más conscientes de que este es un paraíso gastronómico que no se pueden perder, una joya oculta para muchos que, cuando la conocen, no entienden cómo han estado tanto tiempo sin venir a gozar su paladar.

Desde el medio nacional de noticias Okdiario, se hicieron eco recientemente de tremendo error que era no venir ya a la provincia de Huelva a degustar nuestros deliciosos platos "La joyería náutica, las chacinas de nivelazo, la fresa, y un puñado de buenos ejecutores, conforman un interesante puzzle al que acudir si se quiere engordar un poquito más la cuota de felicidad".

Este periódico quiso hacer una selección de los lugares de Huelva que recomendaban a todo aquel que emprendiese el camino al sur, para llevarse la mejor experiencia gastronómica y así volverse con el corazón y el estómago más que contentos. ¿Estás de acuerdo?

Mercado del Carmen

Primeramente quisieron hacer mención a nuestro conocido mercado en Huelva capital. Además de encontrar aquí los mejores productos y más frescos del mar, de la tierra, las mejores chacinas y los vinos más espectaculares de nuestro Condado, todo para llevártelo a casa, también puedes degustar muchos de ellos en los bares de alrededor y en unas mesitas altas que hay disponibles en su lateral.

"Aquí hay una auténtica lujuria del producto. La bulla característica del mercado donde poder encontrar los mariscos como la clásica gamba de Huelva, los alistados, langostinos, junto al evidente choco que aquí es religión. Los pescados se presentan desafiantes en su calidad como los lenguados, corvinas, robalos, doradas y un sinfín de delicias. Además, en estos días todavía la despensa se corona con los anhelados gurumelos del Andévalo que están en su momento de traca final. A la fiesta de este mercado contribuye una estupenda tienda de vinos donde tomarte un almuerzo de bigote y chacina". Así presentan a nuestro mercado de las "delicias".

Restaurante Azabache

Desde Okdiario no pueden obviar nombrar a uno de los mejores restaurantes de Huelva, donde calidad, precio y servicio van de la mano en la mejor de las direcciones para un auténtico disfrute de los mejores productos de nuestra tierra. Un restaurante de Huelva capital que rara vez, a lo largo de toda la semana, verás vacío... ¿Por qué será?

"Y aquí destaca Azabache con un ejercicio sublime del tapeo andaluz. Para algunos iniciados quizá la mejor barra de España, por la precisión, rapidez y excelencia del servicio y del producto. Memorables ensaladilla, atún con tomate, albóndigas de choco, un jamón cortado de llorar, entre otros, conforman una oferta que se extiende a una sala donde los guisos y pescados son infalibles. Encontrar escaño en la barra a partir de las 8:15 de la tarde es tarda casi imposible". Unas declaraciones de este medio que no deja lugar a dudas de que Restaurante Azabache es una de las mejores opciones para empaparnos de la mejor gastronomía onubense.

Bodegas Rubio en La Palma del Condado

La mítica bodega palmerina que comercializa uno de los mejores brandys de España y el mundo: Luis Felipe, es otra cita obligada para conocer aparte del buen comer, el buen beber de nuestra provincia. Quien sabe de estos licores, sabe que la calidad reside en esta empresa familiar.

"Es un destino inevitable si se quiere ampliar el disfrute, porque sus viejas soleras guardan el secreto de uno de los brandys más singulares del mundo. La familia Rubio desde la década de los 60 viene alimentando la leyenda gracias a la vejez, a la coherencia en sus criaderas, y a la consecución de un licor profundo y de maderas nobles".

Restaurante Portichuelo

Este restaurante, junto al Gran Teatro y el tercero que nombramos en la calle Vázquez López, crea diariamente nuevos y fieles clientes, apoyándose en un excepcional equipo de comedor, cocina, barra y terraza. Todo se hace importante para continuar la línea ascendente del restaurante: el servicio al cliente, el producto y la forma de cocinarlo y servirlo.

"Quien pase por Huelva y no recale en el Portichuelo seguramente no habrá estado allí. Es el centro del quién es quién de la ciudad y de todos los visitantes ilustres. Su cocina clásica del Andévalo es argumento perfecto para barra, mesas, y una espléndida y amplísima terraza que parece no acabar nunca. Dicen que siempre tienen la mejor gamba de Huelva, y hay guisos de callos, oreja, sangre con tomate, revoltillos, además de pescados perfectos que merecen parada forzosa. Su dueño Manolo Gomez Gómez, es un verdadero personaje onubense, al que continua en la saga su hijo Iván".

Restaurante Macha

Este restaurante, que viene de empresarios leperos, con dos restaurantes abiertos en La Antilla, es otro de esos establecimientos de deliciosos platos que no te puedes perder en la capital. En la misma calle del Azabache, el Macha sabe de gastronomía y desde Okdiario lo comprobaron con su paladar.

"Verdadero comedor de toda la vida donde aposentarse para que el tiempo se detenga, la conversación se enhebre, y la alegría de que vayan desfilando por los manteles las peladillas del mar, algunas ricas chacinas y buenos cortes de carne. Todo es excusa perfecta para su búsqueda. En Macha se repite una consigna propia de este destino como es el servicio atento y afable, el escaso trampantojo de sus elaboraciones y la bondad del productazo. Para echar la sobremesa con los chistes de Luque".

Bar de Diego

Un bar que a priori puede pasar desapercibido, pero en el que se percibe producto de calidad a primera vista. Destacan a su gran chef, Diego, y a sus exquisitas tapas elaboradas de cocina de siempre con lo última innovación.

"Un cocinero con un bagaje apabullante que después de dos décadas vuelve a su lugar de origen. Una barra que se revela insuficiente igual que las pocas mesas, para un cocinero tan creativo. Como muestras, la raya en adobo, los trigueros sobre pesto, un memorable arroz de coquinas y galeras, las tagarninas esparragás con bacalao y un sinfín de delicias que prologan los postres que son auténtico fuerte de este cocinero que bien merece mejor lugar".