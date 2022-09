Los 2 restaurantes imprescindibles para comer en el Andévalo de Huelva

Yo soy andevaleño. Con orgullo nací en una comarca con una grandísima despensa natural. Miel, cítricos y los preciados gurumelos, entre otros manjares.

En el Andévalo se come muy bien, ya que a los recursos propios de la zona se suman los tesoros gastronómicos del mar y la Sierra.

De esta maravillosa zona quiero recomendar dos lugares. Dos templos del buen comer, aunque, sin duda, en cualquier lugar de la provincia de Huelva podríamos disfrutar a lo grande en la mesa.

Mis dos restaurantes elegidos no son al azar. Están regentados por personas que conozco bien. Lugares por los que he pasado muchas veces y no me han defraudado, ni a mí ni al resto, ya que cuentan con destacados reconocimientos en las dos principales guías gastronómicas: Guía Michelin y Guía Repsol.

El Cerrojo Tapas (Alosno)

Tiene un 'Solete' de la Guía Repsol. Al frente está el chef Antonio Ramón, un economista reconvertido en cocinero, que llevó el plato andaluz por excelencia, la tapa, a su máxima expresión. Con más de 60 referencias, yo siempre recomiendo las que son un homenaje al Andévalo.

Uno de los lugares de la provincia donde mejor se trabaja el gurumelo, aunque Antonio es un maestro también en carnes y su tapas son exquisitas. Además al ser un restaurante de tapas, podemos disfrutar de varios platos. Con esa idea lo creó Antonio, cómo si de un menú degustación se tratase.

Una visita que no te dejará indiferente en la cuna del fandango.

Casa Dirección (Valverde del Camino)

En Valverde se encuentra el restaurante premiado en la Guía Michelin del Chef José Duque, Casa dirección, un restaurante que también dispone de zona de tapas. De hecho, yo he ido la zona de restaurante y la de tapas casi las mismas veces. Su cocina es de autor, basada en nuestra tierra (soy también valverdeño) con productos de primera calidad y tratados con mucho cariño.

José es un profesional que pasó en su época formativa por las mejores cocinas del país. Además cuenta con un excelente equipo en sala que hace que la experiencia en sus menús degustación sean top. El entorno acompaña también a visitar, ya que está ubicado en la zona del Museo de Valverde.

De ambos decir que cuentan con una gran bodega que permite encontrar vinos de la tierra (D.O.P. Condado de Huelva).

Sin duda a estos dos chefs y amigos los visito cada vez que puedo.