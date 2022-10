Los 5 mejores locales de comida casera en Huelva

Si tienes poco tiempo para cocinar y apuestas por la dieta mediterránea, anota estos 5 establecimientos en Huelva, donde encontrarás platos caseros elaborados con productos frescos y de la tierra.

Esta empresa nación como 'La Cocina' y abrió sus puertas hace más de dos décadas, el 29 de octubre de 1997, de la mano de Manuel Liñán Gómez.

Las claves de su éxito reside en la tradición y la experiencia del buen sabor de la cocina. Comenzaron su andadura con la intención de introducir en Huelva los fundamentos alimenticios de nuestra cultura como es el empleo del aceite de oliva.

Cocina Mediterranea Tradicional se presenta como la mejor alternativa a la fast food.

Ofrecen un completo menú que cambian todas las semanas conplatos de siempre como el puchero, mojete murciano, arroz con carne y verduras; macarrones a la provenzal; patatas rellenas de pollo; merluza empanada con ensalada; muslo de pollo con champiñones o tortilla a la española.

Igualmente, disponen de platos fijos como pechuga empanada con patatas; croquetas con alioli; gazpacho andaluz; ensaladilla rusa; huevos rellenos; ensaladas; natillas; arroz con leche o mousse de turrón.

Las Viandas es una tienda de comidas caseras para llevar, que también es charcutería y carnicería.

Su comida es 100% casera, tradicional, sana y equilibrada. Su elaboración es tradicional, a fuego lento en fogones y hornos.

Todos sus platos están elaborados con aceite de oliva extra virgen y vinagre de alta calidad. Además son minoristas, cocinan para ti de manera personalizada y de acuerdo a tus necesidades.

Su objetivo es mantener una base de clientes fieles que les guste “comer bien”, y darle un servicio a los que no puedan, a los que no sepan o simplemente que no quieran cocinar.

Podrás encontrar platos como el lomo de bacalao a la vizcaína; patatas panaderas; pollo en salsa; pisto con huevo frito, tarrina de gazpacho, lomo de merluza en salsa verde; tortilla de patatas o choco con habas.

También disponen de entrega a domicilio.

Fogones nace en 2004 con el sencillo pero firme propósito de ofrecer comida para llevar y a domicilio en Huelva con una oferta de calidad y saludable para todos.

Comida preparada con esmero, mezclando la tradición y la modernidad.

Ofrecen tanto comida para llevar como reparto a domicilio y cada domingo actualizan su menú semanal, en el que podrás elegir entre platos como fideuá campera, pollo a la cazadora, atún en escabeche, menestra, ñoquis en salsa de setas, gazpacho o mojete murciano.

También podrás degustar la mejor repostería, ya que Fogones ofrece postres como arroz con leche, natillas, tarta de queso, flan de café o tarta portuguesa.

Como como

Tener poco tiempo no debe convertirse en sinónimo de comer cualquier cosa. Gana tiempo y calidad de vida.

En este establecimiento de comida casera para llevar en Huelva apuestan por la calidad sin dejar de lado el sabor tradicional y la excelencia de la dieta mediterránea.

Cocinan de una manera sana, natural y con productos de primera calidad. Deliciosos platos que podrás consumir en el propio local, tomándote algo mientras preparan tu pedido o llevarte a casa para compartir sabor con los tuyos.

De este modo, ofrecen una amplia carta en la opción de platos para llevar y una delicada selección para saborear en sus instalaciones.

Platos que darán placer a los paladares más exigentes. Algunas de sus propuestas son: patatas rellenas, ensaladilla rusa, salpicón de marisco, croquetas de cocido, espinacas con garbanzos, guisantes con jamón, pisto manchego, paella mixta, puchero o potajes.

En el sector gastronómico, la calidad y la experiencia son importantes para satisfacer a los clientes. Por ello, El Rey del Pollo Asado cumple todas las más altas expectativas con un servicio excelente.

En este establecimiento son especialistas en pollo asado y tortillas caseras.

La tortilla de patatas para llevar de este asador de pollos es, sin duda, una de las ganadoras en Huelva. Para onubenses como Yanira, "la tortilla es la mejor de Huelva": "Todo lo que puedes encontrar allí es exquisito. Los mejores pollos y tortillas que he probado. Y por el precio de las tortillas y el sabor... no merece la pena ponerse a cocinar. El trato es estupendo, los trabajadores y dueños son muy amables, siempre tienen una sonrisa y les encantan las bromas. Da gusto que te atiendan así", opina esta clienta en TripAdvisor.

Además, entre su carta encontrarás pimentada fresca, ensaladilla de elaboración propia y platos combinados.