Un chiringuito y una heladería de Huelva, distinguidos con 2 nuevos Soletes de la Guía Repsol

¡Ya están aquí las novedades de verano de los Soletes Guía Repsol! El equipo de expertos no abandona la filosofía Solete y vuelve a encontrar sitios auténticos y asequibles, en los que estar tan contento cuando te vas de vacaciones. Lugares de referencia del público local y que no suelen salir en los listados habituales. Así son los Soletes de verano que han localizado para que no tengas que ponerte a buscar.

En esta edición, el equipo de expertos de Guía Repsol repartido por todo el territorio se ha centrado exclusivamente en esos sitios a los que apetece ir en verano. Lugares con años de historia que solo conocen unos pocos o nuevas aperturas que esta temporada tiene revolucionados a los locales de cada zona.

Así, se ha conformado un listado de Novedades del Verano que supera los 250 establecimientos. Chiringuitos en la playa, terrazas frente al mar o en mitad del bosque, y rincones donde el calor de la ciudad da un respiro han sido el objetivo de nuestro equipo. Sin olvidar las heladerías, míticas o innovadoras, con mil sabores o escondidas, que han llegado a sumar más de 60.