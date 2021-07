'Fibonacci Photo', los onubenses que captan a través de la fotografía las emociones más sinceras

Fibonacci Photo es una empresa dedicada plenamente a la fotografía y al mundo audiovisual con base en Huelva.

Formado por dos jóvenes andaluces, Edith Fernández (Huelva) y Álvaro Vargas (Sevilla), apasionados de la fotografía y amantes de las fotos robadas, del momento exacto y las emociones más sinceras.

El equipo Fibonacci pone al servicio del cliente herramientas profesionales para conseguir el mejor resultado. Un amplio equipo fotográfico y de vídeo, iluminación y dron.

La política más importante de los integrantes es trabajar con una sensibilidad exponencial y gran profesionalidad, teniendo como objetivo principal adaptar el trabajo a gusto y preferencia del cliente.

En Huelva, tu destino, tenemos la oportunidad de poder hablar con Edith Fernández, una de las creadoras de este proyecto. Con 19 años, Edith es toda una profesional de la fotografía y mundo audiovisual que con trabajo duro, formación y constancia ha logrado que su pasión desde niña se convierta en su fuente de ingresos.

¿Qué te llevó a interesarte por el mundo de la fotografía?

Siempre me ha llamado la atención el hecho de captar momentos y poder volver a vivirlos de una forma simbólica gracias a la fotografía.

Fotografía digital o analógica ¿Por qué?

Aunque la fotografía analógica me gusta por los resultados que ofrece, soy más partidaria de la digital por la facilidad que existe a la hora de la edición.

¿Buscar el momento perfecto o que el momento perfecto te busque a ti?

Siempre hay que estar al loro, no sabes cuándo va a haber una buena foto que capturar. Creo que es la forma más sincera de fotografiar, observando y esperando el momento.

Crear un escenario idóneo es entretenido y puede dar muy buenos resultados pero yo soy más partidaria de la otra opción.

¿Qué cámara te acompaña en tus trabajos profesionales?

Canon 90D

Fibonacci ¿por qué?¿qué influencia tiene en ti?

Fibonacci o Leonardo de pisa fue un matemático occidental de mucho talento. En primer lugar, me encantan las matemáticas y esa es una de las razones por las que elegimos mi compañero Álvaro y yo este nombre.

Pero la razón más importante es que de este matemático procede la sección aurea, la divina proporción. Esta sección se relaciona directa e indirectamente con la fotografía y además con el crecimiento de las flores y la forma de millones de conceptos de la naturaleza.

¿De qué otra rama artística se nutre tu pensamiento y forma de ver la vida?

La pintura, la música, el cine... no podría elegir. La música es fundamental en mi trabajo porque forma parte de mi motivación y a su vez me hace más amenos los procesos más pesados. La pintura siempre me ha llamado la atención y a veces uso referencias a la hora de fotografiar. El cine es crucial en mis fotos y en mi forma de ser. No soy la misma después de ver una película. Cualquiera, siempre hay algo que aprender, técnica o emocionalmente.

¿Qué tipo de público buscas capturar?

Las bodas nos encantan, no solo la fotografía, también los vídeos. En cualquier caso, no buscamos perfiles concretos, siempre intentamos ver más allá en las personas, todo el mundo tiene algo que contar.

¿Qué es lo más complicado de un trabajo nupcial?

Las bodas son un espectáculo. Los novios son siempre geniales y tienen muy buena actitud. Es cierto que lo más complicado es cubrir todos los frentes y que no se escapen momentos clave. Sin embargo, es un trabajo de lo más enriquecedor en todos los sentidos. Sales cansado de toda la jornada, pero lleno de energía y emociones positivas que te recuerdan por qué has escogido esta profesión.

¿Cuál crees que es el objetivo más importante de la fotografía?

Para mí es el recuerdo, el hecho de que una vivencia se haga física y pueda ser perenne me fascina. Las fotografías transmiten. Esa idea de que hayan sensaciones capturadas me apasiona.

¿Qué consideras que se debería mejorar respecto al sector de los fotógrafos?

El trabajo de los fotógrafos, en mi opinión, a veces se infravalora. El arte que existe en una fotografía no se debería obviar. Además el tiempo que se invierte es infinitamente superior al que creen las personas que no conocen este trabajo de primera mano.

Más información sobre Fibonacci Photo aquí