Sergio Vidal: "He tenido la oportunidad de vestir a la Duquesa de Alba"

Sergio Vidal es un diseñador onubense que después de 21 años en la profesión no deja de innovar con sus creaciones. Su gran vocación por el mundo del diseño le llevó a estrenarse en el año 2000 de la mano de la prestigiosa pasarela Simof.

-¿De dónde viene tu pasión por el diseño?

Viene de mi madre. Ella siempre ha cosido. Cuando era pequeño ya iba con ella a su taller en Gibraleón. Se puede decir que llevo toda la vida dedicado a esto.

-¿Podrías hacer un pequeño resumen de tu trayectoria?

Hice mi presentación en el 2000 como diseñador novel en la pasarela Simof en Sevilla, cuando todavía se celebraba en el Hotel Alcora. Llevo 21 años en la profesión, he desfilado en We Love Flamenco, en diferentes pasarelas alternativas y llevo Miss Huelva con la moda flamenca.

-Tienes colecciones alternativas, a todo color, ¿en qué te inspiras a la hora de crear??

Depende del estado de ánimo que tenga a la hora de diseñar. Yo siempre he ido a contracorriente, siempre intentando innovar. Lo que me ha pasado por la mente lo he hecho y no he caído en los prejuicios. Creo que el traje de flamenca tiene muchas posibilidades, no siempre tiene por qué estar encorsetado y cada año he tenido inspiraciones diferentes. Una de mis colecciones que llegó a Simof se llamaba Espirales y no lunares, ¿por qué no? No quería caer en tópicos, creo que el estampado de flamenca por excelencia no tiene que ser un lunar. Además, me he inspirado en otras culturas y saqué una colección oriental.

-¿Qué es lo que más te gusta a la hora de crear?

Lo que más me gusta es poder llevar la moda prêt-à-porter al traje de flamenca. Mi intención es que el traje se pueda reutilizar no solo para las romerías sino para otro tipo de eventos. Las piezas tienen doble utilidad como por ejemplo un body o el vestido camisero, éste último llevo bastantes años introduciéndolo en la moda flamenca. La moda flamenca no es solo una prenda de vestir sino un estilismo.

-¿A quién has vestido con tus diseños?

He tenido la oportunidad de vestir a la Duquesa de Alba, Beatriz de Orleans, Genovea Casanova, Jacqueline de la Vega, Bibi Andersen, Pastora Soler, Raquel Bollo y muchas celebridades más.

-¿Cómo se puede acceder a tus diseños?

Las clientas se ponen en contacto conmigo directamente. Yo me siento con la clienta, soy el que diseña el traje y el que realiza todas las pruebas, no hay ningún intermediario, es un trato directo y personalizado. Normalmente lo hago en mi taller de Gibraleón pero como tengo la tienda en Almonte también recibo clientas allí.

-¿Cuánto tiempo lleva la tienda en funcionamiento?

La abrimos el pasado diciembre y la mayoría de artículos como mantelería, cojines y ropa son diseños míos. Además, trabajo de la mano de alfareros para que plasmen mis diseños en vajillas.

- Durante la pandemia has sacado una línea de mascarillas muy reconocida, ¿cómo fue la acogida?

La acogida fue brutal y estoy muy agradecido por ello. Muchísimas personalidades conocidas comenzaron a comprar diferentes diseños y el inicio de la tienda en Almonte se debe a que estaba buscando un punto de venta para las mismas. Elegí este enclave por los elevados precios que había en Huelva y Sevilla, además me pareció un lugar ideal para instalarme.

Estoy muy agradecido porque durante estos difíciles momentos hemos duplicado nuestro trabajo pero para que fuera posible he tenido que oxigenarme, buscando alternativas y renovándome.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SERGIO VIDAL (@dsnsergiovidal)

-Eres de Huelva y pasas la mayor parte del tiempo en la provincia, ¿cuál es el lugar que te inspira y te hace desconectar?

Ahora mismo donde más voy a desconectar es a la Ría de Huelva. Me parece que han hecho una obra estupenda y acudo muchísimas tardes a ver el atardecer. Si me pilla en Almonte me acerco a los preciosos acantilados de Matalascañas. Por último, el Puerto del Terrón también me parece espectacular para visitar. Es uno de los más nuevos y merece la pena conocerlo.

-¿Cuál es tu lugar favorito para comer?

Para comer te podría decir cualquier sitio como por ejemplo 'La Casa El Palo', en el Rompido, cualquiera de los bares de Almonte como 'La Martina' o 'Los Tanajales', las bodegas de Bollullos, el 'Bar Revuelta' en La Antilla, etc. Huelva es una provincia que lo tiene todo.

-Tu manjar favorito

Me gusta tanto la gamba blanca, como los gurumelos, el jamón, las habas guisadas con chocos... no podría elegir entre todos.

-¿Recomendarías Huelva a tus amigos para venir de viaje?

Yo no recomiendo otra tierra que no sea la nuestra, me parece que es un lugar con un ambiente especial y que tiene mucho que conocer.