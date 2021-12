La diseñadora onubense Marian Cotton presenta su segunda colección inspirada en la cultura africana

Mariaan Cotton, la diseñadora onubense de 32 años presenta en Huelva su segunda colección conceptual inspirada en la cultura africana.

La diseñadora presentará la colección tras regresar de Valencia , donde ganó el primer premio del Certamen de moda 'Diseños que Cambian Vidas'.

Mariaan decidió darle un giro a su vida de 180º hace tres años, puesto que la onubense es médico. Tras terminar su especialidad, decidió empezar a estudiar moda, lo que refiere como “el sueño de mi vida desde que era pequeña”.

El pasado 25 de Noviembre la diseñadora ganó el primer premio en el Certamen 'Diseños que Cambian Vidas' en la comunidad Valenciana con su colección inspirada en la mujer africana. Y este Domingo 19 de diciembre hará un desfile en su ciudad natal para presentar la colección completa.

El pase de modelos tendrá lugar en Centro comercial Aqualon, concretamente en el local 'BlueOx' a las 16.30 h de la tarde.

La diseñadora nos cuenta con sus propias palabras la inspiración de esta colección: “Con este proyecto quiero ensalzar el papel de la mujer africana en el baile. En él ella es la auténtica protagonista, es un momento en el que puede ser libre del sometimiento que ha tenido, por parte de la figura del hombre, a lo largo de la historia. Con esta colección me gustaría transmitir el amor que siento por este baile africano, la Kizomba. Cuando bailo Kizomba me siento libre, como esa mujer africana que se libera al sentir su cuerpo en movimiento. Me siento conectada por completo con la otra persona únicamente con el lenguaje de la danza. Me transmite tranquilidad, relajación, paz, pero a la vez una inmensa alegría en el alma", explica.

Igualmente, Cotton, confiesa que le gustaría que las personas que lleven puestas estas prendas "se sientan completamente inmersas en la cultura africana, transmitiendo alegría por su colorido y estampado y amor por los animales de la sabana africana.”

Lo más destacable de la colección, según refiere la diseñadora son “los estampados utilizados”, ya que han sido diseñados personalmente por ella y sublimados en tejido Por tanto estos estampados, así como la colección, son únicos y exclusivos.

Mariaan se define como una diseñadora conceptual, con un toque de dulzura. Ella explica que en este caso ha salido de su zona de confort, arriesgando con esta colección más urbana como apuesta para el certamen.

Es así como la diseñadora Mariaan Cotton se estrena con su primera colección urbana en pasarela, dentro de un certamen como es “Diseños que cambian vidas”, el cual pide innovación, originalidad y solidaridad, aspecto que reconoce ella, como el que más le ha llenado como persona.