Un conocido escritor elogia la sensibilidad y humildad de Manuel Carrasco

El famoso articulista e influencer Roy Galán, conocido nacionalmente por todos sus escritos en los que reflexiona sobre el feminismo, la lacra del machismo, la comunidad LGTBI+, y mucha más temática de actualidad, ha querido hacer lo propio con uno de nuestros artistas más queridos, Manuel Carrasco.

Roy Galán ha querido homenajear al artista isleño por su manera de avanzar en su carrera musical, sin abandonar nunca sus raíces ni su amor por su tierra, haciendo especial hincapié en todo lo que representa su último single, ‘Ayer noche’.

El escritor elogia la forma de alcanzar el éxito de Manuel, sin olvidar a “Lolito” y todo el camino que recorrió para llegar a las altas esferas de la música. Desde su barrio, desde su tierra, con pasión, humildad y valorando todo lo que lo ha llevado a lo más alto.

Así lo describe el hermoso texto de Roy Galán:

"Rilke decía aquello de que “la verdadera patria del hombre es la infancia”. Manuel Carrasco lleva tiempo haciendo esa patria con sus canciones, recordando ese lugar antes de que la vida tomara el atajo de la velocidad. Y cómo pasa el tiempo que, de pronto, son años y cada vez suspiramos más. “Ayer noche” es una defensa del tiempo porque crecer es aceptar con dolor que perdemos, que lo que hemos sido ya no podrá regresar nunca más. Sin embargo, si hay algo que pueden hacer las canciones, algo que puede convocar la música, es retener por un instante todo aquello que está siempre a punto de desaparecer.

Manuel, al componer y cantar, hace lo contrario a irse. Manuel se queda, a pesar de haberse ido en algún momento, porque cantar es una ilusión colectiva, esa que consiste en intentar atrapar el mundo a la vez. La única forma de creer que lo agarramos porque si hay algo que parte eso es el mundo. Manuel, garganta en red, cose, bucea, se niega, camina hacia detrás como los cangrejos, muerde el sueño con la boca y lo trae hasta aquí, a la realidad, para revivirlo. Eso que hace la gente con la sensibilidad en flor: negarse a que todo muera sin más. Y es que compartimos para no morir del todo. Morimos cuando dejamos de compartirnos. Ser implica el vértigo de los demás. De lo que los demás quieran ver en ti, de lo que esperan silenciosamente o no de ti. Puedes vivir en un escaparate o puedes decir la verdad.

Manuel dice la verdad, dice la marisma, habla de uno mismo, de la mirada trabajada desde el accidente de una columna de cristal, que se cura, desde el complejo y la inseguridad. Crecer es comprender que ya no somos tan libres, es volverse vulnerable y hacer memoria para sentir que te arropan y te besan en la frente. El niño que escuchaba el ruido del carnaval detrás de una puerta, que se llevó el color del mar de la higuerita en los ojos hasta tierra firme, que tal vez pensaba no ser suficiente, no saber lo bastante. No hay mayor gesto de amor que arrojarse al origen con orgullo sabiendo quiénes te quisieron para que ahora tú puedas querer. Prenderse para poder desprenderse.

Esto es Manuel haciéndole gestos desde lejos al Manuel niño, a Lolito, para que se acerque sin miedo, pero es Lolito una luciérnaga el que le lleva a él una y otra vez a esa suerte de orilla llamada humildad.

“Ayer noche” es el nuevo single del próximo disco de Manuel Carrasco “Corazón y flecha” que se publica el 25 de noviembre"