La cantante Ana de Caro presenta 'Te quiero', un grito de aliento para las personas con cáncer

Después de su último trabajo, las sevillanas 'Me parece un sueño', de propia composición en cuanto a música y letra, Ana de Caro presenta ahora un nuevo trabajo lleno de amor titulado 'Te Quiero'.

En el nuevo videoclip que ha estrenado este mismo lunes, la cantante onubense muestra que el amor no entiende de enfermedades ni de males y que no se dará por vencida para luchar junto y por la persona que ama.

Este tema está compuesto por el compositor Raúl Cabrera y producido por Francisco Carmona. Después de algo más de un año Ana se decide a estrenar el que es uno de sus sencillos más especiales. Ha esperado que todo volviera casi a su cauce para decir que viene queriendo y que ahora mas que nunca quiere seguir disfrutando de su público y de su escenario, trabajar mucho y poder cantar Te Quiero. "Dos palabras que suenan tan bien y que no hay nada que se pueda decir más bonito", señala.

"La idea de la historia de este videoclip nace de haber sufrido de cerca esta enfermedad o bichito llamado Cáncer. Con ello me gustaría decirle Te Quiero a esa persona que lo ha padecido y demostrarle todo mi amor y cariño. A veces, estas palabras no la decimos cuando la sentimos y ahora más que nunca te lo digo de la mejor forma que se, que es cantando. Que sepas que Te Quiero y que admiro tu fuerza de voluntad, tu lucha y tu entereza. Aquí estaré siempre. Gracias a todas aquellas personas que han hecho posible la historia de este videoclip desde que nació el tema en sí, hasta que he podido plasmarlo en un video", explica la cantante.

La nueva canción podrá escucharse en las principales plataformas musicales a partir del próximo miércoles 19 de octubre, Día Internacional Contra el Cáncer de Mama.

Ahora Ana también está inmersa en un nuevo espectáculo navideño que presentará en distintas localidades andaluzas denominado Suena la Navidad, Donde ya hay concertadas varias fechas y otras por determinar.

Igualmente, Ana de Caro ha asegurado que comenzará su gira de espectáculos en abril de 2023 cargada de ganas e ilusión.