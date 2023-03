La canción que resume la vida de Manuel Carrasco

Manuel Carrasco se encuentra por México promocionando su disco 'Corazón y Flecha' a las puertas de comenzar ya la semana que viene, su gira por gran parte de América. Y en una entrevista para la radio mexicana, le preguntaron "¿Qué canción resume tu película?" refiriéndose a cuál era la canción que englobaba su vida.

Ante la pregunta del locutor mexicano, Jessi Cervantes, Carrasco no pudo evitar acordarse de una de sus canciones más recientes "Se me ha venido a la cabeza una canción de este disco, que es una canción que habla de mis raíces, mi tierra" comenzaba el artista isleño.

Y, sin duda, hablaba de su canción "Y Soy", dedicada a su tierra, Isla Cristina. "Te digo esa porque ahí empezó todo. Cuando partes de esa raíz, todo lo que viene luego, y cuando sigues con esa raíz contigo, todo es más creíble, y eso es lo que vengo a hacer aquí a México".

Acto seguido, el periodista pidió que la cantase, deleitando al otro lado del atlántico a todos los oyentes mexicanos con esta canción con sabor a Huelva, a Isla Cristina. "Esto habla de mi rinconcito... De lo que yo soy".

'Y Soy', una letra llena de sentimiento hacia sus raíces

Cada vez que estoy contigo se ilumina mi garganta

Me convierto en barriada a la orillita del mar

Cada vez que estoy contigo soy arenita en el agua

Soy balcón por sevillanas, soy mi padre en alta mar

Cada vez que estoy contigo, tierra mía, no me canso de besarte

Y será porque te extraño tantas veces, eso no lo sabe nadie

Soy un pasodoble viejo entre los labios,

Las empanadillas de la Aurora

Soy la retamita en pleno invierno, cangrejito con su boca

… Y soy las manos en la frente de mi madre al despertar

La que a los años no se cansa de luchar

Y soy el vaso que pesaba el marisquito

Y soy el inconformista que no se quiere frenar

Tu me lo enseñaste, se pierde para ganar

Soy de tu higuerita, el pozo con el cubito

Y soy, y soy

… Cada vez que estoy contigo me acompaña la sonrisa

Cómo estás, qué tal la vida, ahí venimos, de ensayar

Cada vez que estoy contigo sobran hombros

Donde la amistad se explaya

Vuelvo a ser el que jugaba mucho antes de cantar

Soy conversación sin tono, soy chanclita

Con las manos en los bolsillos

Viendo como un niño dice a otro: mira dónde está Lolito

… Y soy la camiseta grande que mi hermano me dejó

El fandanguito en la loja que un amigo me cantó

La madrugada acompañando a los barquitos

… Y soy el inconformista que no se quiere frenar

Tu me lo enseñaste, se pierde para ganar

Soy de tu higuerita, el pozo con el cubito

… Y soy, y soy, y soy, el que no quiere frenar

Y soy, y soy, y soy

Cada vez que estoy contigo

Soy