Camina por la frontera entre Huelva y Portugal y descubre paisajes, sabores y tradiciones que transforman tus sentidos con este festival

XII Festival de Senderismo de Alcoutim y Sanlúcar de Guadiana, Caminheiros: Experiencias en la Frontera,

El XII Festival de Senderismo de Alcoutim y Sanlúcar de Guadiana, Caminheiros: Experiencias en la Frontera, se celebrará los días 13, 14 y 15 de marzo, invitando a participantes de todas las edades a descubrir el territorio fronterizo a través de un programa diversificado que combina naturaleza, cultura, identidad y sostenibilidad.

Organizado por el Municipio de Alcoutim en coordinación con el Municipio de Sanlúcar de Guadiana, el festival se consolida como uno de los principales eventos de turismo de naturaleza del territorio, promoviendo la valorización de los recursos locales y la dinamización económica de la zona.

Este año, el evento adquiere una dimensión adicional gracias a la sinergia con las Jornadas del Mundo Rural, reforzando el compromiso con la sostenibilidad económica, ambiental y social. La articulación entre ambas iniciativas acerca a visitantes y comunidad a la realidad rural, sus saberes, productos y desafíos, consolidando al mundo rural como pilar estratégico del desarrollo del municipio.

El programa incluye una amplia variedad de experiencias de senderismo, combinando rutas interpretativas, patrimonio natural y cultural, gastronomía local y vivencias sensoriales que fomentan una conexión más profunda con el territorio.

Entre las novedades de esta edición destacan dos nuevas propuestas: Una experiencia sensorial centrada en la escucha del paisaje y otra que combina senderismo y adrenalina, ofreciendo perspectivas aéreas y una mirada diferente sobre el paisaje fronterizo.

Se mantienen igualmente las actividades que han caracterizado al Festival Caminheiros: recorridos temáticos, encuentros con productores locales, experiencias gastronómicas, momentos culturales y actividades que refuerzan la autenticidad de la vivencia en el interior del Algarve.

Según el Presidente de la Cámara Municipal de Alcoutim, Paulo Paulino, “eventos como Caminheiros, que parten de la identidad del territorio y de sus recursos genuinos, son una forma concreta de valorización del municipio. Son la mejor postal para quienes quieren conocer Alcoutim: permiten vivir el paisaje, escuchar las historias y sentir la autenticidad de nuestras comunidades.”

El XII Festival de Senderismo es, por tanto, una invitación a caminar con tiempo, curiosidad y conciencia, promoviendo un turismo responsable y consolidando a Alcoutim como destino de naturaleza y cultura en la frontera.

Información e inscripciones

El programa completo, así como información sobre precios, inscripciones y condiciones de participación, está disponible en los canales oficiales del municipio: Festival Caminheiros – Alcoutim