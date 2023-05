La ruta a caballo por uno de los espacios de Huelva más bonitos de Europa

Una ruta a caballo por el entorno incomparable de Doñana es un plan obligado para aquellos que quieran descubrir los tesoros de la provincia de Huelva.

La empresa Doñana Hípica el Pasodoble ofrece un magnífico y completo recorrido a caballo por la zona litoral del Parque Natural de Doñana. A través de este paseo de dos horas podrás disfrutar de unos paisajes de alto valor ecológico, así como de espectaculares vistas de la playa y sus alrededores.

Las instalaciones ecuestres y punto de partida de la ruta se encuentran ubicadas en el Parque Dunar de Matalascañas.

Entre los distintos itinerarios que ofrecen, proponen el recorrido ecuestre más cercano al Parque Nacional de Doñana en su zona litoral.

No es necesario saber montar a caballo para realizar la actividad. Los paseos son aptos para todos los públicos y edades, siempre que se llegue a los estribos (niños muy pequeños no pueden montar, por eso el límite lo establecen en los 5-6 años y la estatura mínima de 110 cm) y solo puede ir una persona por caballo (no se pueden llevar niños pequeños con un adulto en el mismo caballo: está prohibido por seguridad).

La ruta de dos horas parte desde el Centro Hípico El Pasodoble

El itinerario de dos horas comienza en las instalaciones de esta empresa, con más de 40 años de experiencia en el sector.

Antes de partir, los técnicos especialistas ofrecerán una explicación básica sobre el manejo del caballo, para que cualquier usuario se sienta cómodo y seguro (siempre acompañado del guía) durante el recorrido.

Una vez iniciado el recorrido, los visitantes discurrirán por la zona del Parque Dunar, incluidas las zonas sabinares y los enebros, pequeños árboles autóctonos (protegidos) del espacio de Doñana.

Se adentrarán en el interior del parque natural, con vegetación diversa de Doñana, para bordear las dunas hasta alcanzar el punto mas alto de recorrido.

Una vez arriba de las dunas, aproximadamente a 100 metros de altura, los visitantes contemplarán unas vistas panorámicas de Doñana, donde se puede observar los contrastes de colores entre el verde de la zona y el azul del Océano Atlántico. El momento perfecto para la foto y una explicación breve sobre el sitio.

El itinerario continúa por la parte alta de las dunas, subiendo y bajando con vistas hacia el mar. De vuelta, sentirás la brisa salada mientras cabalgas al borde de los acantilados del Asperillo, monumento natural de alto valor ecológico.