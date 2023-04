El bonito gesto del 'Chinito de Huelva' que ha emocionado a todos sus seguidores

El más que conocido ‘Chinito de Huelva’, famoso empresario del Bazar de Santa Marta que se ha viralizado infinidad de veces en Tik Tok y que incluso ha salido en la televisión, hace poco también mostrando sus productos en el programa de Mediaset ‘Todo es Mentira’, en el canal Cuatro, es muy querido no solo por su carácter simpático y lleno de arte, sino también por su gran solidaridad.

Si en Navidades sorprendía a todos por su bello gesto con quienes menos tenían, regalando muchos de sus juguetes para que ningún niño se quedase sin nada el Día de Reyes en Huelva, ahora lo hace haciendo un honorable llamamiento para un compañero de otro bazar.

“Tengo un amigo que está en Cádiz que tiene una tienda, que se llama Bazar San José, y nada, a ver si entre todos le podemos echar una mano”. Así comienza Jian Li en uno de sus últimos vídeos, animando a que sus seguidores de Cádiz capital y lugares más cercanos, ayuden comprando en el negocio de un conocido suyo que, previsiblemente, no esté pasando por un buen momento en su negocio.

“El chaval es marroquí, no es chino. ¡Pero es lo mismo marroquí que chino!”. El Chinito de Huelva pide que vayan a este negocio situado en la calle San José de la capital gaditana, donde asegura hay muchos productos muy baratos que no encuentras en otro chino.

Para terminar este vídeo que ya acumula casi 1000 “me gusta” en Tik Tok, Jian Li ratifica su bondad con este bonito alegato a su compañero de profesión: “Vais a decir ustedes “Jian, es la competencia” y no no no, no es la competencia, sino un amigo. El dinero va y viene, pero a las amistades siempre hay que ayudarlas”.