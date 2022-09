El barítono bollullero David Lagares pide la mano a su novia en la ópera de Oviedo

La romántica petición de mano del prestigioso barítono David Lagares, de Bollullos Par del Condado, a su novia, ha conquistado a medio país.

La tercera función de La dama del alba, que inauguraba la temporada de ópera de Oviedo este jueves, no pudo acabar con un final más feliz ni sorprendente. El escenario del teatro Campoamor acogió una pedida de mano protagonizada por el barítono onubense que sorprendió al público y a la propia prometida mientras el elenco recibía una larga ovación del público.

Medios como La Nueva España o El Comercio, no han tardado en hacerse eco de tan bonita historia de amor.

Lagares, que debutó en el Campoamor con Los pescadores de perlas, tiene una estrecha relación con la capital del Principado. Eso unido a los 75 años que cumple la temporada ahora y el estreno mundial de la obra La dama del alba le han llevado a pensar que era el momento ideal para pedir matrimonio a su chica, Almudena Aguilar, una sanitaria sevillana.

"Fue un poco improvisado porque al principio no sabía si el teatro me dejaría hacerlo, pero me gustaba que fuera en Oviedo porque aquí me he sentido siempre muy arropado y además era un estreno mundial", explica ahora.

"Quería aprovechar esta ocasión tan especial que nos brinda Ópera de Oviedo para hacer algo que llevo tiempo pensando, porque Oviedo siempre me ha tratado genial, os siento como de la familia y quería haceros partícipes de algo que quedará también marcado en mi vida para siempre; en el público hay una persona muy importante para mí que quisiera que subiera al escenario conmigo", contaba ante la mirada atónita de os presentes. Ante todos, incluido el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien había acudido como público a la tercera sesión de la obra.

Lagares, tras terminar la actuación se dirigió al patio de butacas para reclamar la presencia de una joven que desde allí seguía entusiasmada su intervención. Una vez esta subió a las tablas, Lagares hincó rodilla y se declaró ante un teatro emocionado que explotó en aplausos.

Una escena de cuento que, por supuesto, terminó con el final feliz de un sí que los convierte, a partir de ahora, en prometidos.