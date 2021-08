'Sexo en Nueva York' y las claves de moda para hacer tu maleta de verano

La inspiración que necesitas para tu maleta este verano, está en la clásica serie “Sex and the city”.

Las series son una inagotable fuente de inspiración y más si hablamos de Sexo en Nueva York.

En Huelva tu destino os vamos a ayudar a crear una maleta lleno de guiños a la gran ciudad que te harán caminar por las calles de Huelva sintiéndote la mismísima Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker)

Little black dress

¡Todo un clásico! Pocas piezas hay tan atemporales como un Little Black Dress (LBD) o conocido también como un vestido mini negro. Y es que los minivestidos de color negro son una de las prendas más efectivas (y eficaces) del armario de toda mujer. Apto para mil y una combinaciones el LBD te salvará de todos aquellos momentos en los que te encuentres indecisa.

Transparencias

Hay algunas tendencias que no son para todos, lo sabemos. Y las transparencias son una de ellas. Sin embargo, creemos que este vestido de Zara hará que la lleves de forma más fácil y sencilla si no estás segura de cómo dar con el look de transparencias.

Denim

Todas tenemos nuestro armario repleto de prendas denim y ,aún así, todavía nos resistimos a llevarla en clave total denim. Prepárate porque el año 2021 será el año en el que definitivamente digas un sí con mayúsculas a esta tendencia. Palabrea de las celebrities que Sex and the City corrobora.

Top + Pantalón ancho

Las tendencias de la temporada estival 2021 están marcadas por una década, los 2000, que trae consigo el regreso del “sexy”.

Si te gusta lucir bronceado, pero tampoco en exceso, esta tendencia te va a encantar. Resalta tu cuerpo con un cropped top que deje al aire tus hombros y ombligo combinándolos con pantalones anchos que te den ese contraste y seguridad. Este look nunca falla.

Total Red

El color rojo se convierte en el protagonista total de nuestra temporada de verano. Normal. ¿A quién no le alegra el día un toque de rojo en su look?. El color de la pasión que le sienta bien a todo el mundo.

