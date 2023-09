¿Sabes cuál fue la catedral más antigua de Huelva?

No, no es la que piensas. La Catedral de La Merced no fue considerada como tal hasta el año en que se crea la diócesis onubense, en 1954, y es elegida como nueva catedral de Huelva.

¿Sabes ya de qué otro templo podría tratarse? Una pista: está en el pueblo con más patrimonio de la provincia de Huelva. Con esta ya debes saberlo. Si todavía no se te ocurre de qué edificio religioso hablamos, sigue leyendo.

Se trata de la Iglesia de Santa María de la Granada, en Niebla, la que posiblemente sea lo más parecido a la primera catedral que pudo existir en la provincia de Huelva. Ubicada en la Plaza Santa María, es muy probable que el emplazamiento de este templo coincidiese con la catedral visigoda. Más tarde, en la época musulmana, se transformó en mezquita oriental de la que aún se conservan elementos originales, para posteriormente reconvertirse en una de las cuatro parroquias fundadas en Niebla por Alfonso X, a raíz de su conquista.

Como puedes deducir, el edificio actual no es más que una superposición de otros de distintas épocas y religiones. Principalmente, una mezquita árabe y una iglesia gótico-mudéjar. En época musulmana era considerada mezquita mayor, ya que, según fuentes, Niebla estaba dividida en dos barrios, uno norte y otro sur, y cada uno de ellos tenía su propia mezquita.

A comienzos del siglo XVI, buena parte de la mezquita cristianizada se derriba y se eliminan las arquerías musulmanas para erigir en su lugar tres naves mudéjares, cubiertas de artesonado, y un hermoso presbiterio gótico de complejas bóvedas ojivales estrelladas.

El legado visigodo también está presente en la Iglesia de Sta. María de la Granada, aunque en menor medida, ya que ésta llegó a ser sede episcopal de la antigua Elepla. La tabla ornamental visigoda y la silla episcopal de piedra que se conservan en este recinto son buena muestra de ello.

Por último, hay que señalar que la Iglesia posee columnas romanas, ya que en su origen fue templo romano.

Es Monumento Nacional por Decreto del 3 de mayo de 1.931.

Historia de la Iglesia de Sta. María de la Granada de Niebla

El templo transformó la mezquita preexistente, que había sufrido, a su vez, una primera reforma, una ampliación, pasando de tener cinco a seis naves en la época taifa. Al principio, cuando Alfonso X conquistó la villa, la mezquita no varió mucho. Se hicieron las reformas indispensables para el nuevo culto y cristianizar el edificio: se añadió al alminar el cuerpo de campanas y se reforzó todo él con sillares.

Varió también la dirección Norte-Sur por la de Este-Oeste, propia de los templos cristianos. Pero cuando Niebla paso, como condado, a manos de los descendientes de don Alonso Pérez de Guzmán a comienzos del siglo XVI, la antigua mezquita experimentó sensibles cambios. Debía de estar en mal estado, ya que fue necesario derribar una buena parte de ella. Se eliminaron las arquerías, y en su lugar se elevaron tres naves con unas cubiertas de artesonado de par y nudillo, hoy inexistentes.

Se arregló también la cabecera formada por el crucero y el ábside, góticos, con complejas bóvedas ojivales estrelladas. Las obras se concluirían hacia 1515. En estas fechas se cerró la entrada a la iglesia desde el sahn, cegando todos los arcos a excepción del arco de acceso actual.

La comprobación de que la mezquita se encontraba en el interior de la iglesia tuvo lugar en 1956. Al efectuar el cura párroco ciertas obras en el templo, como fueron la restauración del artesonado y el derribo de unas casas que se levantaban en lo que fue el sahn de la mezquita, aparecieron restos de arcos, unos sobre columnas y otros adosados al muro de la iglesia. Gracias a estos hallazgos la Dirección General de Bellas Artes inició las obras de restauración. El edificio fue restaurado por Rafael Manzano Martos, según proyecto fechado en junio de 1979.