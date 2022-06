El Rocío más especial de la onubense Laura Sánchez

La modelo, actriz y empresaria de Huelva, Laura Sánchez, ha vivido este 2022 uno de los caminos del Rocío más especiales.

La onubense ha cumplido 20 años de camino y ha querido compartirlo con todos sus seguidores en redes sociales con un precioso reportaje fotográfico realizado por la fotógrafa (y también gran amiga de la modelo) de Huelva Silvia Sánchez.

"Este año se han cumplido mis veinte años de camino, y eso no lo ha hecho especial, lo ha hecho especial cada pisada, las miradas en silencio, las risas escandalosas, los cantes, los rezos, los momentos de recogimiento y caminar, caminar oyendo campanillas, esos momentos lo han hecho especial. Los amigos, los que llevan haciendo caminos años y los nuevos… la Hermandad en mayúsculas, que a nadie nos falte nada… he llorado, he reído, he disfrutado, he desconectado , vengo cargada de fuerza y limpia de alma. No es fácil explicar con palabras, todo lo que quiero decir…", ha expresado la embajadora de Huelva en su publicación.

Consulta aquí la galería gráfica de Laura Sánchez en el camino. Fotografías de la onubense Silvia Sánchez.