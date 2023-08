Raúl de Sones, una de las voces que comienzan a despuntar en Huelva

A pesar de su juventud, Raúl de Sones lleva entre notas musicales toda su vida. Desde que empezase su formación musical en la Escuela Municipal de Música de Punta Umbría, el onubense no ha parado de crecer en el difícil mundillo de la música.

Raúl no es solo cantante sino músico, y de los más completos. Toca la guitarra, la trompeta y el piano, y compone sus propios temas. Durante su carrera en solitario su música ha evolucionado del flamenco puro al flamenco pop, con mezclas y toques de otros géneros como el soul, el funk o el trap.

Hoy en Huelva, tu Destino, damos voz y micro a este talentoso choquero:

-¿En qué género podríamos etiquetar a tu música? ¿Por qué ese estilo?

-Hago flamenco/pop y lo fusiono con música urbana o cualquier estilo musical que me haga sentir, mis letras hablan de amor y otros temas de la vida, siempre intentando que se sienta identificado todos los públicos.

Me encanta el flamenco, el soul, la balada, el pop,... son géneros musicales que me llegan, y junto con la música urbana le doy ese toque moderno.

-¿Quién te inspira a la hora de escribir tus canciones?

-Puedo inspirarme con cualquier cosa a la hora de escribir mis letras. Un atardecer, una buena fotografía, una buena película, en definitiva, con historias que tienen algo que contar, con historias inspiradoras.

-¿Cuál ha sido tu trayectoria?

-La música es algo que me viene desde siempre, ya con dos años, me cuenta mi madre, que cuando me llevaba a ver a mi abuela, todo el vecindario me pedía que cantara las típicas canciones populares. A los tres años estuve en una banda infantil, donde aprendí a tocar el tambor, y con la edad de siete años mis padres me trajeron una guitarra a medida, hasta que me regalaron mi primera guitarra. Recuerdo que me apuntaron a unas clases en la asociación de vecinos del barrio, y mientras que en la clase nos llevábamos un mes aprendiendo sevillanas, yo en ese tiempo en casa, ya había aprendido todos los acordes y a tocar sevillanas, fandangos, rumbas, en fin... Se podría decir que aprendí de una manera autodidacta, viendo a un guitarrista y a otro, y ensayando una y otra vez en mi habitación. Ese era el YouTube de aquella época, antes no había vídeos tutoriales.

Con quince o dieciséis años, me apunté a una banda de Semana Santa de Huelva y estuve durante 10 años tocando la trompeta. Fue en ese momento cuando me entró la curiosidad por saber más sobre la música y empecé en la Escuela Municipal de Música de Punta Umbría, donde aprendí a ponerle nombre a todo lo que hacía, y donde aprendí la teoría y la técnica musical.

En el Rocío del 2009, un amigo y yo nos subimos a un carro de la Hdad. de Huelva, tanto les gustó nuestra forma de cantar que nos ofrecieron quedarnos todo el camino con ellos. Finalmente no pudo ser, pero ahí nació el grupo Sones de una marisma. Lo mantuvimos hasta 2012, cuando decidimos separarnos y tomar nuestro propio camino. Yo seguí en solitario hasta a día de hoy, que realizo mis actuaciones, grabé una maqueta con covers de otros artistas, y desde hace un par de años estoy inmerso en un proyecto de varios temas propios que irán saliendo poco a poco de un Raúl de Sones mejorado, más moderno, aunque manteniendo mi esencia.

-¿Qué has conseguido hasta ahora?

-No me puedo quejar. Esta vida es muy difícil y doy gracias por lo que llevo conseguido. He cantado en la charca, he actuado por toda la provincia de Huelva, llegando incluso a Palencia. He grabado tres discos como músico, y como cantante una maqueta de covers, además de los tres temas propios.

Voy poco a poco, pasito a pasito. El mundo de la música no es fácil, pero seguimos trabajando y poniendo todo el cariño y corazón en todo lo que hago.

-¿Cuáles son los últimos temas que has compuesto? ¿Sobre qué tratan?

-El calor de tu cuerpo. Lo lancé en mayo de 2021. Está grabado en Blood Company, con videoclip de Editions Berraquero. Es un tema flamenco pop, con toques de reguetón y salsa, que habla del reflejo de una historia de amor. My love es el más reciente, de mayo de 2023. También flamenco pop, pero esta vez con toques de soul, funky y una base rítmica de trap.

Descubrimos a un nuevo talento onubense que con su voz y sus letras está cautivando

-¿Qué nuevos proyectos te traes entre manos?

-Ahora mismo estoy inmerso en un proyecto de varios temas propios que iré lanzando en mi canal de YouTube. Así que, cada dos o tres meses, iréis teniendo un nuevo tema de Raúl de Sones.

-¿Cómo trabajas tu música?

-Es un trabajo enorme, con demasiada inversión de tiempo y dinero para lo que se recibe de beneficios. Lo comento porque me gusta reivindicar y dar a conocer el "trabajazo" que hay detrás de tres minutos de canción y vídeo.

Trabajo con un equipo en el que hemos formado un minisello independiente en el que todos ponemos de nuestra parte para sacarle el máximo partido al proyecto. Yo me dedico al proceso creativo del tema, todo lo que es la composición y producción. Cuando tengo todas las melodías y armonía de la canción, les saco letra. Una vez que lo tengo listo, hago una primera producción de la instrumental y la voz. Tras esto, entre Álex Clavijo y yo producimos las melodías en otro programa de gran formato, con pluggins y sonidos de más calidad. Dejo la instrumental producida para luego, en el estudio de Editions Berraquero, grabar la voz.

Cuando tengo lista la instrumental y las grabaciones, las mando a Haza de RPM Studio en Tenerife para que se encargue de la mezcla y el master. Una vez que está todo terminado, junto con José Berraquero y Libertad Clavijo, grabamos todas las tomas del videoclip para que, posteriormente, ellos se encarguen de la edición del vídeo. Una vez en este punto el proyecto pasa por unas semanas de promoción hasta la fecha de lanzamiento.

-¿Cuál es tu sueño?

-Mi sueño es poder llegar con mi música a todos los rincones del planeta, que las personas puedan sentirse identificadas con ella, e incluso, que pueda ayudar a los demás en momentos complicados de sus vidas.

-¿Te gustaría colaborar con algún cantante?

-Es una pregunta complicada, por qué hay tantos artistas a los que admiro... Creo que colaboraría con cualquier artista o proyecto que me haga sentir. Si no me llega es complicado...

-¿Dónde podemos escuchar tu música?

-Mi música está en YouTube. Solo hay que escribir "Raúl de Sones" en el buscador y encontrarás mi canal. También estoy disponible en todas las redes sociales con el mismo nombre, y así estar al tanto de todas las novedades musicales de mi carrera.

Desde Huelva, tu destino deseamos a este artista onubense una carrera llena de éxitos. La humildad, la preparación y el arte innato son los ingredientes necesarios para ello, y la receta de Raúl de Sones los tiene todos.