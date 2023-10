La Posada de San Marcos: una escapada ecológica en la Sierra de Huelva

En Alájar, uno de los pueblecitos más mágicos de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, encontrarás un alojamiento rural de lo más especial. Se trata de una casa rural ecológica, con energía geotérmica, aislamientos naturales (corcho y lana de oveja) y desayunos a base de patés, mantecas y mermeladas caseras.

La Posada de San Marcos es el sitio perfecto para la escapada otoñal que estabas buscando. Una forma de alojarte distinta, en pleno entorno natural y con todas las comodidades.

"Una simbiosis única de confort y sostenibilidad en la Sierra Secreta del Sur de España. Nuestro viaje comenzó como un sueño y todavía continúa en el futuro. Estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido. Una preciosa casa que vive y respira sostenibilidad, prueba de que nuestra filosofía ecológica no compromete tu confort", recogen los propietarios Lucy y Ángel, una pareja Anglo-Española.

Con tan sólo 6 habitaciones en esta encantadora posada ecológica de pueblo ofrecen un servicio muy personal y especial a cada uno de sus huéspedes. Además, no solo podrás alojarte, sino que te contagiarán de cultura serrana y te mostrarán todo lo bonito que ofrece la zona. "Alójate con nosotros y disfruta de nuestro conocimiento de la comarca tras 15 años viviendo aquí. Asimismo, experimenta lo que significa dormir en un establecimiento completamente ecológico sin productos químicos", animan sus propietarios.

Desconecta de todo, simplemente disfruta de una vida simple, al menos por un corto período de tiempo. Descansa en una hamaca con el canto de los pájaros junto a la piscina. Degusta el famoso jamón ibérico de bellota. Observa la puesta de sol tras los contornos de las montañas de la Sierra de Aracena. Pasea por viejos senderos Romanos. Descubre las aves y fauna de la zona. Escucha la brisa en los alcornocales, el arroyuelo con su sonido. "Porque aquí la naturaleza está viva", animan.

Habitaciones y servicios de esta casa rural

La Posada de San Marcos tiene 6 habitaciones con cuarto de baño, además con amplias terrazas orientadas al sur hacia los jardines y bosques de alcornoques.

Cuenta con piscina de 12 metros de largo con pérgolas de castaño, hamacas y tumbonas para relajarse. Huerto ecológico y jardín de aromáticas y herbáceas. Terraza-comedor a dos niveles con limonero y naranjo; una cama elástica para niños; un comedor interior equipado con mesas y sillas de madera; otro salón arriba con cómodos sofás cerca de la chimenea y un bar con gran variedad de bebidas, cervezas, tés o infusiones, juegos, biblioteca o libros sobre aves, setas, flores…

Senderismo y actividades en la naturaleza

Las montañas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche son suaves, redondeadas y no muy elevadas, ideales para un senderismo relajado. Alájar, debido a su situación estratégica geográficamente, es el lugar perfecto para tomar como base para realizar distintas rutas. Por ello, en la Posada de San Marcos te proporcionarán toda la información que desees con sus propios libros de senderismo, realizados con GPS y fotografías indicando con flechas la dirección a seguir.

Pero no solo disfrutarás de senderismo. Muchas son las actividades a realizar en la zona con las distintas compañías que trabajan desde la Posada de San Marcos. Así, ofrecen todo tipo de experiencias para alimentar cuerpo y mente, rutas en bici de montaña, a caballo, rápel, piragüismo, nordic walking, multiaventura, espeleología, multiaventura...

Un remanso de paz y tranquilidad

"Habitación y vistas desde esta maravillosas, desayuno inmejorable, trato personal de Luci y Ángel de 10, no se puede pedir más. En general todo perfecto. Queríamos hacer una ruta de senderismo y no dudaron en ayudarnos, incluso nos dejaron un GPS para seguir la ruta. Desde Alcalá de Guadaíra, gracias por vuestra atención y dedicación ,no dudaremos en volver, por supuesto con tortas de Alcalá.", valora un cliente en TripAdvisor, poniendo en valor el trato cuidado y cercano.

Gastronomía

Lucy es una chef formada en el Reino Unido con una reconocida reputación como así lo demuestra la multitud de reseñas de sus huéspedes en TripAdvisor.

En la Posada de San Marcos disfrutarás de un almuerzo o cena así como también de picnics caseros por si prefieres descubrir la maravillosa naturaleza que ofrece la Sierra de Aracena. Cuando el tiempo lo permite, se sirven en el comedor exterior situado en el jardín.

Escuela de jamón ibérico

Aprende a mimar, cortar, degustar y disfrutar con el jamón. Ésta es la región del preciado Jamón Ibérico Puro de Bellota. Tras dos años de vida libre en la montanera, el jamón es curado en el aire de la Sierra de 3 a 5 años, dependiendo de su peso. Es entonces cuando estará listo para deleitar los paladares más exigentes, un sabor único que lo sitúa entre los tres primeros productos gourmet a nivel mundial. Una experiencia que también podrás vivir desde este peculiar alojamiento.

Este alojamiento está reconocido con las distinciones Traveller's Choice y Platinum en el programa Greenleaders de TripAdvisor.