Oleada de amor y apoyo a Patricia Rite, tras el empeoramiento de su enfermedad

Patricia Rite, la onubense que es conocida a nivel nacional por su paso por el famoso programa de Telecinco "Mujeres y Hombres y Viceversa", ha tenido que dar malas noticias referente a su enfermedad. La joven se encuentra desde hace cuatro años "batallando" contra un cáncer metastásico que le detectaron a raíz de un lunar que le tuvieron que quitar con "muy mala pinta".

A lo largo de este tiempo, siempre ha mostrado una actitud positiva y enérgica, un coraje y una valentía que todos han aplaudido y por lo que ha conseguido que miles de personas la sigan en su día a día, apoyándola a ella y a su contenido en redes sociales.

Pero hace un par de días ha tenido que dar una noticia que nunca se imaginó que daría y que le ha sumido en una gran tristeza. Tras el último tac, los médicos han tenido que confirmarle que su enfermedad había empeorado, un duro golpe para la influencer onubense, que por primera vez ha sentido un poco de miedo y por lo que asegura se siente ya cansada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patricia Rite (@patricia_rite)

Tras la publicación de este comunicado actualizando su estado, una oleada de apoyo ha inundado el perfil de Patricia, llegándole mensajes y comentarios de miles de seguidores y amigos, escritos llenos de amor y aprecio hacia la joven que han llenado de emoción a la onubense.

Aunque Patricia siempre ha tenido un ánimo envidiable ante tan doloroso camino que es el de curarse de este tipo de enfermedad, también necesita parar, asimilar y seguir más fuerte que nunca. Tener miedo no le resta un ápice de valía, pues es humana, una gran luchadora y desde aquí no dudamos que, por muy duro que se ponga todo, conseguirá salir airosa.

La onubense volverá a levantarse y, a pesar del cansancio que lógicamente ya arrastra tras estos años de tratamiento, seguirá paso a paso hasta llegar a su curación. "(...) Me encuentro muy triste y con mucha pena, y por primera vez con un poco de miedo. Sé como soy y que hoy el día me toca así, y poco a poco, mañana o en unos días me repondré'', aseguraba Rite en su vídeo.

Hemos de recordar que, aunque resulte complicado hablar de esta enfermedad sin usar la terminología "guerra", "luchadores", "campeones" y demás del estilo, como inevitablemente en este artículo y en tantos otros, lidiar con el cáncer en cualquiera de sus formas no es una "batalla", pues parece que solo por la voluntad de "luchar", todo está en manos de quien lo padece, y no es así. Sí, ellos "pelean", pero por sanar, por su familia, suben peldaños muy altos por seguir positivos y vivir este doloroso día a día de la mejor manera posible. Que no tengan duda, como decía Elena Huelva que, los que se recuperan y los que no, por su actitud ante esta gran adversidad, todos por igual, ya han ganado.