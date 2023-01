Restaurante Montecruz, un templo gastronómico de Aracena lleno de resiliencia

Quién me conoce, sabe que no suelo escribir tan seguido de un establecimiento, pero la semana pasada les recomendé donde comer en Reyes en la sierra, y a uno de estos restaurantes le sobrevino ese mismo día una sorpresa, y no precisamente agradable.

Como publicaba en sus redes sociales el propio Manuel, su propietario, esa noche le entraron a robar en su negocio, el Restaurante Montecruz de Aracena. Pero Manuel, lejos de hundirse, se apoyó en los suyos y volvió abrir las puertas para que pudiésemos disfrutar del talento culinario de él y su equipo.

Imagínese, querido lector, varias crisis económicas, una pandemia, la inflación por las nubes, y ahora esto... Por todo ello, la palabra que mejor los define es resiliencia, y al ser historia viva de la gastronomía de Huelva, les voy a contar cómo comí la última vez que fui.

Era plena Feria del Queso, Manolo acababa de terminar el show y allí mismo le reservé mesa. No tenía mucha hambre, ya que me había "dado de comer" en la Feria del Queso.

Pedí dos medias raciones una de presa y otra de solomillo. La presa es un corte jugoso y bien trabajado, no era de extrañar que estuviera buena, la verdad. Que la guarnición no sean patatas solo e incluyan un poco de verdura, se agradece.

El solomillo ya fue arena de otro costal. Es un corte que es más seco como te pases un poco, pero la verdad es que supieron clavar el punto. El postre nos lo recomendó la chica que nos estaba atendiendo: un helado de turrón a un famoso brandy del Condado. Sublime bocado, todo acompañado de un buen vino trujillano.

Sin duda una gran experiencia gastronómica que recomiendo, merece la pena conocer este lugar si aún no lo has hecho.