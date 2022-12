El Mesón de Almonaster la Real que es un referente gastronómico

Cuando me dicen que el responsable de un establecimiento es uno de los referentes gastronómicos de la zona, digo, he de conocerlo, así que he venido al Mesón Miguel Tenorio, en la centenaria localidad de Almonaster la Real.

Sorprende que un miércoles, día que fui, esté prácticamente lleno. Además, su estética también es llamativa, el comedor se encuentra en la bodega-secadero y todavía dispone de los ganchos en el techo y los grandes muros. Aparte, en días de sol cuenta con una terraza interior descubierta. El servicio es atento y no nos hemos sentido desatendidos a pesar de estar lleno.

El primer plato elegido, el queso a la brasa (imagen en portada), un bocado exquisito y muy bien trabajado, un camembert a sobre una ensalada de tomates del terreno, canónigos y mango de Andalucía, aliñada y a su punto de sal. Cosa que me ha sorprendido, ya que mi acompañante y yo tenemos puntos distintos y a ambos no ha parecido grato.

El segundo he apostado por algo más local, un revuelto con jamón ibérico, el cual no puedo decir nada malo. La ración abundante, el huevo en su termino de cocción justo.

Los postres, los cuales hemos compartido, han sido el broche de oro, la sopa de chocolate blanco y berries y la tarta de galleta casera, para un goloso como yo, han sido la mejor manera de terminar esta comida.

Cómo conclusión, es un restaurante el cual merece la pena el viaje en exclusiva, y si ya nos llevamos una visita a la mezquita y las vistas de esta zona en este final del otoño, es un plus para ir.