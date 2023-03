Matalascañas, escenario del nuevo videoclip de 'Sakira' y 'Carol E' para promocionar un hotel

Uno de los hoteles más populares de la playa de Matalascañas lo ha vuelto a hacer. Adelantándose este año un poco al verano, han lanzado su nuevo hit de promoción "TQ ON", un súper videoclip interpretado por las 'Sakira' y Carol E' más choqueras.

Como ya hiciese el año pasado con su versión del gran éxito de Eurovisión 'Slow Mo', siendo un auténtico éxito en las redes, el Hotel On Oceanfront de Matalascañas ha vuelto a apostar por esta elaborada y movida promoción, utilizando otro reciente single lanzado al mercado, su propia versión del tema de las cantantes latinas Shakira y Karol G y su "TQG".

"¿Te vienes al sur?" frase con la que lanzan este tema, producido por José María Nieto. Alba Dreid y Tamara Flores son 'Sakira' y 'Carol E', que han grabado esta canción en los estudios Amanuense (Dos Hermanas, Sevilla). Cápsula 33 han sido los encargados de grabar el videoclip en el hotel almonteño.

Los bailarines que acompañaron a las artistas fueron: Abraham Godoy, Javier Godoy, Marta Gonzalez, Cristina Rodriguez Aizpuru, Natalia Gutiérrez y María García. Su coordinadora de baile MIA y la encargada de caracterizarlos y maquillarlos Cinta Díaz (@By.cintimakeup).

"La que te dijo que pa' reservar el verano tienes tiempo suficiente, es que a ti te quiso fastidiar porque al final se te adelanta to' la gente. Te vienen diciendo no precipitarse que en junio hay ofertas de gloria y luego los ves en agosto bañándose en una piscina de Soria... Así que ve reservando el hotelito, y si te vienes al On, playa, fiesta y sol todo el veranito. No lo pienses más y ve reservando el hotelito, y si te vienes al On, playa, fiesta y sol todo el veranito"

"Piensa que cuando llegue el calor, si con tiempo tú no has reservado, puede ser que tengas que dormir en el coche junto a tu cuñado. Porque si reservas en el On, vas a recibir trato exclusivo, imagina estas puestas de sol, con familia, pareja y amigos, ¡es divino! Así que ve reservando el hotelito, y si te vienes al On, playa, fiesta y sol todo el veranito. No lo pienses más y ve reservando el hotelito, y si te vienes al On, playa, fiesta y sol todo el veranito"

"En el On encontrarás la triple M, más vistas, más noches, más level. ¡Matalascañas forever! que nadie te lo cuente, disfruta del On y su gente. Así que ve reservando el hotelito, y si te vienes al On, playa, fiesta y sol todo el veranito. No lo pienses más y ve reservando el hotelito, y si te vienes al On, playa, fiesta y sol todo el veranito"