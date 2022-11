María Isabel en el Deluxe: "No me planteo volver a los escenarios, aunque no lo descarto"

La vida de la cantante ha cambiado mucho. Con menos de 10 años saltó a la fama gracias a su pegadizo tema Antes muerta que sencilla, con el que obtuvo el primer puesto en Eurovisión Junior 2004. “Ganar Eurovisión Junior fue un boom muy grande”. La artista no se ha planteado representar a España en el festival adulto. “No. No me gusta decir nunca, pero no me lo planteo a día de hoy”, ha asegurado.