Manuel Carrasco reacciona así al nuevo escenario de su gira 'Corazón y Flecha 2023'

Manuel Carrasco se encuentra inmerso en la cuenta atrás para comenzar su esperada gira por España 'Corazón y Flecha 2023'. Apenas faltan tres semanas para que el artista isleño vuelva a subirse a los escenarios del país, y ya ha podido ver cómo ha quedado el que será su escenario, y así de emocionado se ha mostrado al descubrirlo.

"Todavía no ha empezado y ya no quiero que acabe la gira", así se expresaba Carrasco al admirar en persona el que va a ser el espacio y toda su escenografía en el que va a interpretar los temas de su nuevo disco, sus grandes éxitos, ante sus más acérrimos fans de su país, que llevan tanto tiempo tachando días del calendario para volver a ver a uno de los artistas más queridos sobre las tablas.

"No sé qué volverá a pasar en esta vida, pero esto va a pasar, ¡qué fuerte tío!", el cantante no puede parar de deshacerse en halagos con todo el trabajo que ha habido detrás de este proyecto decorativo para sus conciertos y cómo de bien han quedado. "Mira que llevo meses trabajando con esto y viéndolo y tal, pero es que cuando lo he visto a tamaño natural ya... ¡Qué guapo tío, estoy flipándolo en serio!".

Este emocionante momento quedó grabado. Se puede ver a Carrasco junto a su mujer, Almudena Navalón, y el artista no dudó en compartirlo. Os lo mostramos aquí:

Manuel Carrasco comenzará su nueva gira el próximo viernes 2 de junio en el lugar donde batió todos los récords, en el Estadio Olímpico de la Cartuja de Sevilla. Para sus conciertos en Huelva, habrá que esperar al 30 de junio y al 1 de julio, ¡y aún quedan algunas entradas para la primera fecha!. Si aún no tienen su entrada, no duden en hacerse con ella a través de este enlace.