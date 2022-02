Llega a Huelva el musical de El Guardaespaldas

El teniente alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Daniel Mantero, ha presentado esta mañana el musical El Guardaespaldas, acompañado por el actor protagonista que interpreta a Frank Farmer en el musical, Octavi Pujades; y Carlos Alexandre, responsable de giras de Letsgo, productora del espectáculo que estará en el Palacio de Congresos de la Casa Colón del 17 al 20 de marzo con un total de 6 funciones.

Mantero ha mostrado su satisfacción “porque Huelva vuelva a situarse en el mapa de parada obligatoria de los grandes musicales en nuestro país” y ha agradecido a la compañía “su esfuerzo por, a pesar de la pandemia, seguir produciendo este tipo de espectáculos y hacerlos girar por nuestro país”.

Asimismo, el teniente alcalde ha puesto en valor la reforma que está llevando a cabo el Ayuntamiento en el Auditorio de la Casa Colón con el fin de acondicionar este espacio escénico para recibir espectáculos de gran formato como este musical.

Por su parte, Carlos Alexandre ha explicado que el musical está basado en la película que protagonizó Whitney Houston y que consiguió ser la banda sonora más vendida la historia. Unas canciones a las que además se han añadido otros de los grandes éxitos de la diva de la canción, que interpreta Mireia Mambo, junto a Sonia Egea, en el papel de su hermana.

Octavi Pujades, que da vida al guardaespaldas, ha animado al público onubense “a disfrutar con nosotros de un proyecto muy bonito que arrancó en diciembre de 2019, interrumpido por la pandemia, pero que hemos retomado el pasado mes de noviembre en Barcelona. Un musical en el que la gente canta, baila y sale encantada, rememorando esos temas clásicos de Whitney Houston”.

El actor ha destacado además “el gran reto que plantea este espectáculo para los actores, ya que el salto de la pantalla grande a los escenarios ha supuesto un gran ejercicio de imaginación y de talento por parte de la escenografía para contar la historia y respetar el formato cinematográfico”.

'El guardaespaldas' fue la película que encumbró a Whitney Houston, protagonista junto a Kevin Costner de esta cinta romántica escrita por Lawrence Kasdan y rodada en 1992 que cumple treinta años. La película recibió dos nominaciones en 1993 a los premios Oscar, ambos en la categoría de Mejor Canción por los temas “I have nothing” y “Run to you”. La banda sonora recibió cuatro nominaciones a los Premios Grammy y ganó tres, incluyendo Álbum del Año.

El musical es una versión de la película que incluye además de las canciones de la banda sonora original otros grandes éxitos de la diva del pop como: ‘Run to you’, ‘I have nothing’, ‘So emotional’, ‘One moment in time’, ‘Queen of the night’ o ‘I wanna dance with somebody’.Un espectáculo producido por LETSGO, promotora de espectáculos con gran proyección internacional como la saga ‘The Hole’, ‘Dirty Dancing’, ‘El Jovencito Frankenstein’, ‘La Familia Addams’, ‘Ghost’ y ‘Kinky Boots’, que cuentan con un absoluto éxito de público.

El musical ofrecerá seis pases: jueves, 17 de marzo, a las 20:30 horas; viernes 18, a las 18:00 y a las 21:30 horas; sábado 19, a las 18:00 y a las 21:00 horas y el domingo 20, a las 18:00 horas. Las entradas se pueden adquirir en https://entradas.huelva.es/.