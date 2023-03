El Liceo de Moguer, en las 'Noches del Monumental' de La 2 de RTVE

Esta noche podrá verse en el programa ‘Las Noches del Monumental’ de La 2 de RTVE, el concierto del cantante Daniel Diges, acompañado por la Banda Sinfónica del Liceo Municipal de la Música de Moguer.

Dirigido por el director y compositor onubense Iván Macías, el Liceo de Moguer, compuesto por 60 músicos hará sonar su música en el concierto que se televisará esta noche a las 1:00 horas del artista madrileño Daniel Diges, que interpretará canciones del cine en su espectáculo ‘Daniel Diges Sinfónico’.

El actor y cantante madrileño tiene una extensa carrera en teatro y televisión. Desde que se estrenó en el género del teatro musical con ‘Hoy no me puedo levantar’, ha sido protagonista de títulos como ‘We will rock you’, ‘Mama mia!’, ‘El médico’, ‘HSM’, ‘La bella y la bestia’ o ‘Los Miserables’, ésta última en España, Brasil y México. Además de representar a España en Eurovisión en el año 2010 con la canción “Algo pequeñito”.