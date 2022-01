Laura Sánchez presenta 'Andalucía, Destino de Moda'

'Andalucía, Destino de Moda' es un plan de dinamización del Destino Andalucía con la moda de nuestra tierra como hilo conductor. Un proyecto creado por GO! Eventos y Comunicación, en colaboración con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

La moda tradicional andaluza, cuyo máximo exponente es el traje de flamenca, es un valor en alza con multitud de posibilidades. La estética de la mujer andaluza sirve como símbolo que identifica todo el territorio español, ya que en otros países una mujer vestida de flamenca representa a España como símbolo universal, aunque es algo genuinamente andaluz.

De este modo, 'Andalucía, Destino de Moda' se constituye de una serie de acciones enfocadas a dinamizar el Destino Andalucía a través de un aspecto clave en su historia y su cultura: la moda andaluza, los trajes regionales y la artesanía que emana de estos conceptos.

Con Andalucía, Destino de Moda se dinamizará mucho más que el Destino Andalucía, dando visibilidad y promoción a numerosas empresas andaluzas, artesanos y diseñadores, así como empleo y notoriedad a otras muchas empresas especializadas de diversos sectores implicados en la producción y realización de las diferentes acciones que se llevarán a cabo.

En el marco de Andalucía, Destino de Moda' se llevarán a cabo distintas acciones.

DESFILE DE MODA ANDALUZA

La última semana del mes de febrero, coincidiendo con el calendario de actos con los que se celebrará el Día de Andalucía, tendrá lugar un desfile con participación de 100 firmas de moda flamenca y de inspiración.

PREMIOS A LA EXCELENCIA EN MODA ANDALUZA

La I edición de los Premios a la Excelencia en Moda andaluza vendrán a distinguir a empresas de moda, firmas, personalidades y sectores de la artesanía, por su excelencia en categorías como la trayectoria, la sostenibilidad, el talento o la comunicación. Estos premios tendrán lugar en el mes de mayo, en un enclave especial de una de las provincias andaluzas

STAND INFORMATIVO DE ANDALUCÍA, DESTINO DE MODA EN FERIAS DE MODA ANDALUZAS Y EN FITUR

Andalucía, Destino de Moda tendrá un stand informativo en todas las principales ferias de Moda de Andalucía, así como en FITUR, que ofrecerá información de las acciones celebradas y previstas de celebración, así como de información relativa a la moda andaluza y las fiestas de Andalucía.

Recogerá datos de público en general para la creación de una base de datos de interesados en informaciones sobre Moda, Turismo y, especialmente, los eventos y convocatorias de Andalucía, Destino de moda, para su posterior mailing.

Además, también se dispondrá de una base de datos de profesionales de los sectores turísticos y de moda flamenca que sean o puedan desear ser participantes de los eventos y acciones que estamos presentando, y algunas más específicas para con la hostelería, hoteles y sector turísitico de las que iremos ampliando información.

En cualquier caso, dicho stand de Andalucía, Destino de Moda estará emplazado en We Love Flamenco, SIMOF, FIMAF, Pasarela Flamenca Granada, Pasarela Flamenca Jerez, Andújar Flamenca y FITUR.

EXPOSICIÓN DE MODA ANDALUZA

Con el objetivo de celebrarla anualmente en diferentes ubicaciones nacionales. Cada año se centraría en un producto específico de la moda andaluza: trajes de flamenca, trajes de corto, vestidos de piconera, etc. o en los sectores de artesanía que complementan a la moda andaluza: bolillos, flecos, bordados, sombreros, tejidos, etc. Para esta primera edición, la temática será: la bata de cola. Esta exposición verá la luz en la primavera de 2022, y tendrá lugar en Madrid.

APOYO INSTITUCIONAL A LA X EDICIÓN DE WE LOVE FLAMENCO

La pasarela de GO! Eventos y Comunicación cumple 10 años y esta X edición tan especial, no solo por la efeméride, si no por lo que ha sufrido en estos últimos tiempos el sector de la moda flamenca, no podía quedar fuera de Andalucía, Destino de Moda. Así, Turismo de Andalucía también apoyará institucionalmente We Love Flamenco 2022, convirtiéndose en Patrocinador Oficial de la pasarela.

El CONCURSO DE DISEÑADORES NOVELES WE LOVE FLAMENCO 2022

También estará apoyado institucionalmente por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Dicho certamen, celebrará su final el próximo lunes 17 de enero en el Hotel Alfonso XIII, en el marco de We Love Flamenco. Allí, por primera vez en la historia de este certamen, se verán las caras los finalistas llegados de todas las provincias andaluzas.

PRESENTACIÓN DE LA XI EDICIÓN DE WE LOVE FLAMENCO

La que será la 11 edición de We Love Flamenco quedará PRESENTADA el próximo octubre de 2022, también de la mano de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

Del 15 al 21 de enero de 2022 tendrá lugar la X edición de We Love Flamenco, la pasarela que idearan Laura Sánchez y Javier Villa allá por el 2012, donde la moda habría de tratarse como la alta costura española y, además, se le otorgaría un tinte solidario.

We Love Flamenco 2022 contará con la participación de 28 firmas de moda flamenca y de inspiración, repartidas en 27 desfiles, en los que tampoco falta el tinte solidario.

De Huelva estarán presentes 6 firmas: El Ajolí, Javier Mojarro, Rocío Márquez, José Manuel Valencia, Paco Prieto y Santana Diseños.