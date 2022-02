La obra de un onubense triunfa en el Museo de Arte Reina Sofía

Una obra del artista visual moguereño Isaías Griñolo ha sido adquirida por el Centro de Arte Museo Reina Sofía de Madrid, uno de los focos artísticos más importantes del mundo.

La obra, titulada 'Materiales para un friso poético documental (la FIERA en SEVILLA)' es un dispositivo visual que pretende denunciar situaciones de desamparo causadas por la Ley de Desahucios Express.

La obra de Isaías Griñolo, que se ha presentado en la exposición 'Vasos comunicacntes Colección 1881- 2021', está formada por 2 relatos fílmicos, 38 fotografías, 2 dibujos, 4 carteles, 1 pintada, 1 pancarta, 1 libro, 1 bandera, 1 puerta y varios muebles.

Con todo este material gráfico el artista ha creado un dispositivo de denuncia social que interpela al espectador sobre la aplicación de esta ley y la necesidad de dar cumplimiento al artículo 47 de la Constitución Española (Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada)El primero de los relatos fílmicos está montado a partir dos poemas: uno de Ana Pérez Cañamares y otro del también moguereño Antonio Orihuela, ambos leídos en los encuentros poéticos Voces del Extremo de la Fundación Zenobía-Juan Ramón Jiménez.

Esta obra ahora adquirida por el Reina Sofía se presentó anteriormente en diferentes formatos en las muestras 'La réplica infiel' del Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles (Madrid); 'Cuartos de Utopía' del proyecto 'Utopian Pulse. Flares in the Darkroom', en Secession (Viena, Austria) y Württembergischer Kunstverein (Stuttgart, Alemania); y en la muestra 'Actually, the Dead Are Not Dead. Una forma de ser', en Württembergischer Kunstverein, Stuttgart (Alemania).

En cuanto al autor, Isaías Griñolo Padilla es un artista visual moguereño, filmaker y comisario de exposiciones que vive y trabaja entre Sevilla y su pueblo natal.

Formado en el programa de arte y pensamiento de la Universidad Internacional de Andalucía UNIA, es miembro de la Plataforma de Reflexión de Políticas Culturales.

Su trabajo se centra en proyectos intercomunicados con su entorno más cercano para, desde el arte, abordar asuntos relacionados con prácticas antagonistas a través de relaciones de memoria, ecología, economía, flamenco, poesía y arte.