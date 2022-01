‘Humilde Grandeza’, un proyecto 100 % onubense que marca estilo presumiendo de Huelva

Desde el pasado verano, Huelva cuenta con una nueva apuesta que sale a la luz repleta de ilusión. Se trata de la marca ‘Humilde Grandeza’ que, a través de diferentes acciones, quiere poner en valor las singularidades, potencialidades y bellos rincones de toda la provincia onubense.

El alma de este proyecto, Edu Calero, ha remarcado que “el oxímoron que representa el nombre de la marca pretende reflejar algo de lo que los onubenses, en ocasiones, no somos tan conscientes, ya que nos encontramos ante una provincia que no necesita grandes aspavientos para lucir orgullosa su trascendencia histórica o su belleza, porque su relevancia y sus hermosísimos paisajes son admirables. Cada pueblo y cada huella de su pasado regala mil experiencias y singularidades realmente memorables por lo que, a través de esta línea, y con una propuesta de valor basada en la calidad de los productos, quiere dar forma al amor propio onubense de un modo elegante”.

Además, a través del portal www.humildegrandeza.es o de las diferentes redes sociales de la marca (Instagram, Twitter, Facebook y Youtube), aquellas personas que se acerquen a esta atractiva ventana podrán deleitarse con actualizados apartados divulgativos relacionados con la provincia de Huelva, con su historia, con su naturaleza o con la inigualable riqueza sensorial que este rincón sureño ofrece a lugareños y visitantes, sin olvidar el protagonismo de una de las señas de identidad más relevantes de la provincia como es el club Decano del fútbol español, el Real Club Recreativo de Huelva, íntimamente ligado a Minas de Riotinto, Cuna del Fútbol nacional.

Los contenidos están estructurados en 5 bloques temáticos que hemos denominado de la siguiente manera:

Legado milenario

Numerosas evidencias arqueológicas registradas han determinado a la estratégica ubicación de la hoy Huelva capital, arropada por sus dos ríos (Tinto y Odiel) y cercana al Atlántico, como el asentamiento más antiguo de Occidente junto con la hermana ciudad de Cádiz. De ello dan fe los múltiples hallazgos obtenidos tanto en sus singulares cabezos como en el casco urbano o en su ría. De este peso en la Historia dan buena señal también multitud de enclaves en municipios de nuestra Sierra, nuestro Condado, nuestra Costa de la Luz, nuestra Cuenca Minera o nuestro Andévalo.

Tartessos, fenicios, romanos, musulmanes, etc., eligieron esta esquinita privilegiada que es nuestra provincia atraídos por su inmejorable riqueza natural y de fama mundial, con Minas de Riotinto y Tharsis como buques insignia de nuestra minería y con el plus que siempre aportó el puerto de Huelva como salida al mundo.

Una para ochenta y ochenta para una

Tras el Decreto 30/11/1833 Huelva se constituyó como provincia con capital en el municipio del mismo nombre; el argumento, ser puerto de mar por donde se exportaban las producciones de esta parte de Andalucía y de Extremadura. Constituida como una de las ocho provincias andaluzas, limitando al norte con Badajoz, al este con Sevilla y el Guadalquivir, al sur con el océano Atlántico y al oeste con Portugal, se produciría así la transición con los antiguos reinos de Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén hasta este nuevo modelo de división administrativa territorial.

En 1835 inició su existencia la Diputación Provincial de Huelva. La economía era, fundamentalmente, agrícola, ganadera y pesquera; sin embargo, su principal riqueza se encontraba en el subsuelo, donde se encontraban millones de toneladas de metales. Este poderío llegó a colocar a Huelva a la cabeza nacional de infraestructuras ferroviarias al servicio de la explotación de las minas y del traslado de sus productos hasta el puerto de Huelva para la salida de los mismos en barco.

Naturalmente Huelva

Uno de los pilares que hacen especial a la provincia onubense es que cuenta con 450.000 hectáreas de espacios naturales protegidos, casi el 50% del territorio provincial, habitado por medio millón de afortunados. La mayor parte del Parque Nacional de Doñana está situada en la provincia de Huelva y es, junto con Marismas del Odiel, el principal hábitat de invernada y reproducción de numerosas aves migratorias en su devenir entre Europa y África, contándose más de 300 especies diferentes que convierten a esas reservas un destino ornitológico único.

Idílico también supone contar en esta misma provincia con otros humedales de gran relevancia, con la Sierra de Aracena y Picos de Aroche llena de senderos (cerca de 600 kilómetros), con el Camino Natural del Tinto y su biodiversidad repleta de organismos microscópicos -nuestro propio planeta ‘Marte Huelvano’- o la lepera Flecha de Nueva Umbría frente al precioso y cartayero El Rompido componiendo una maravillosa postal de cuento marinero, dentro de ese litoral de 122 kilómetros de costa entre las desembocaduras de los ríos Guadiana y Guadalquivir.

Sintiendo este paraíso

Nuestra provincia es una intensa experiencia para los sentidos y no sólo por las maravillas que ofrecen sus variados paisajes, sino también por sabores como el del mejor jamón del mundo (el de Jabugo), la gamba blanca, los frutos rojos -situados en el top mundial-, los chocos y las coquinas tan de Huelva o sus vinos que, por cierto, fueron los primeros en desembarcar en América. Todas esas sensaciones se complementan con su luz, con su clima, con los sonidos del mar o con el quejío de sus fandangos y salve rociera.

Decano de cuna

No podía faltar en nuestro proyecto lo que sentimos como el mayor estandarte pedagógico que en la actualidad destila la HUMILDE GRANDEZA: nos referimos al Recre, el Real Club Recreativo de Huelva, que no es sólo fútbol ni es, acaso, más importante por ser el único club de fútbol en España con la catalogación de Bien de Interés Cultural. Lo que hace grande al Decano es sentirse diferente, único y no depender de categorías, de éxitos deportivos o de títulos para pellizcarte, día a día, el corazón azul y blanco.

Afortunadamente, Huelva tiene en su provincia al Decano del fútbol español y a la Cuna que le dio la mano en su nacimiento, Minas de Riotinto, quien le imprimió su sello minero.