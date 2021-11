Huelva acoge el estreno de 'Hombre muerto no sabe vivir', ópera prima del malagueño Ezekiel Montes

Ezekiel Montes ha presentado este domingo en el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano su ópera prima ‘Hombre muerto no sabe vivir’, un largometraje con el que compite dentro de la Sección Talento Andaluz y en el que la acción y la violencia son protagonistas. Montes ha estado arropado por los actores Antonio Dechent, Elena Martínez y Juanma Lara, que forman parte del reparto de esta película coral.

Montes ha reconocido que ‘Hombre muerto no sabe vivir’ era “un proyecto bastante complicado por ser una peli de cine negro en España” y por quererla defender en el tono que creían necesario. Está “muy contento” con el resultado porque “gracias al apoyo de todo el equipo” ha logrado hacer la película que quería hacer.

La película, según ha explicado, “cuenta una época que se fue, donde la corrupción política estaba muy presente y había empresarios que controlaban la ciudad”. El largometraje, ambientado en la actualidad, se interesa por contar qué ha pasado con toda esa gente que se enriqueció de forma turbia y hoy esá de retirada. Con esa realidad como marco, ‘Hombre muerto no sabe vivir’, ha dicho Montes, “habla de una generación con unos valores que se están perdiendo, habla de que la lealtad está muerta, ya no hay honor, no hay código”.

Para poder hacer realidad este proyecto que, según ha revelado el director, se ha estado gestando durante una década, ha resultado fundamental el apoyo del destacado elenco que el director ha conseguido reunir en su ópera prima. El actor Antonio Dechent, protagonista de la cinta, ha confesado este domingo en Huelva que durante el rodaje de ‘Hombre muerto no sabe vivir’ se produjo una “comunión fabulosa entre los actores y los personajes” y ha agradecido la relación de “complicidad” con Montes. Especialmente, Dechent ha alabado la capacidad de Montes por conseguir un resultado tan completo en este difícil género y con un presupuesto ajustado. “La película es un milagro”, ha valorado.

Además de desgranar las claves de ‘Hombre muerto no sabe vivir’ los miembros del equipo de esta película han valorado la importancia del Festival de Huelva para la industria cinematográfica. Festivales como el Iberoamericano, ha dicho Dechent “son absolutamente necesarios para la industria”. Sobre todo, Dechent ha destacado la posibilidad que brindan de ver en el cine “películas iberomericanas que de otra manera no tendríamos ocasión de ver”.

También Ezekiel Montes, Elena Martínez y Juanma Lara han agradecido al festival la posibilidad que les brinda de encontrarse con profesionales del sector y el público. “Un festival tiene que ser útil para la ciudad y la industria y este festival lo cumple”, ha dicho Montes.

La historia de ‘Hombre muerto no sabe vivir’ gira en torno a Tano (Antonio Dechent), quien ha trabajado toda su vida para Manuel (Manuel de Blas), un empresario de la construcción que en épocas mejores controló toda la ciudad. Ahora, a la vejez, Tano ve como Manuel ya no puede llevar la empresa y toda la estructura se enfrenta a un cambio generacional, a nueva gente, nuevos negocios, nueva forma de llevar la empresa, pero la misma violencia de siempre.

El malagueño Ezequiel Montes debuta en la dirección de largometrajes con ‘Hombre muerto no sabe vivir’. Anteriormente dirigió los cortometrajes ‘Ritual’, ‘Natasha’ y ‘A la sombra’ y la serie ‘50kilosdenosotros’. Como productor cuenta con las cintas ‘La reina de tapas’ (2012), ‘Este amor es de otro planeta’ (2019), ‘Mi gran despedida’ (2020) y ‘The Nomad’ (2021). Actualmente prepara su segunda película como director con un importante reparto.