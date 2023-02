El producto de Huelva favorito de Dabiz Muñoz, el mejor chef del mundo, en su restaurante StreetXO

El chef Dabiz Muñoz, archiconocido en el mundo de la alta cocina por ser rompedor, innovador, fiel embajador de la cocina de vanguardia, ha reabierto en una nueva localización su restaurante más conocido, 'StreetXO', ubicado en Madrid, y en su carta ha apostado por un gran producto onubense que a todos nos encanta.

Que el madrileño Dabiz Muñoz es el mejor cocinero del mundo, no lo decimos nosotros. De hecho, este pasado año 2022 fue reelegido con esta distinción por segundo año consecutivo en la sexta edición de los Best Chefs Awards. Y como más que buen conocedor de los mejores productos gastronómicos, ya que ha viajado por todo el mundo buscando sabores únicos e innovadores, no se fue muy lejos para incluir en su carta uno muy prestigioso en tierras onubenses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo)

Como absoluta protagonista de un plato que es una fusión de sabores, el chef Dabiz Muñoz ofrece en su restaurante StreetXO el JAPO-JEREZ, un sashimi de gamba blanca de Huelva a la llama, literalmente especificada en su carta. A este plato lo acompañan con una Soda de Té ahumado Lapsang Souchoung, Sisho, Miso, Yuzu, Sake y Palo cortado.

"¡¡¡Una fusión Brutal y Cosmopolitismo Cultural!!!". Así la describe el mejor cocinero del mundo en su carta. Por un precio de 13,50 euros, un coste bastante asequible si tenemos en cuenta quién lo cocina y dónde lo comemos, se podrá degustar este espectacular plato con alma onubense en la capital de España.

No es la primera vez que Dabiz Muñoz ofrece un plato de Estrella Michelín con gamba blanca de Huelva

StreetXO Madrid ha reabierto este mes de enero, después de varios meses cerrado, por cambio de ubicación, del barrio de Salamanca a Serrano. Y en la carta anterior, podíamos elegir otro gran plato con sabor a Huelva: El Nem vietnamita de pato, que como podemos apreciar en la siguiente fotografía, lo coronaba con gambas blancas de Huelva.

En la actualidad de su nueva carta ofrecen un Nem rollito vietnamita, pero en este caso no especifican que la gamba que lleva sea de Huelva, como sí lo hacen en el plato que protagoniza este artículo.