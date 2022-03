La Gruta de las Maravillas, escenario elegido para grabar un disco sobre la historia de la guitarra

Guitarra medieval, cítola, vihuela de péñola y çinfonóia, guitarra renacentista y vihuela de mano, guitarra barroca, guitarra romántica (pieza original de París, 1830), guitarra clásica, flamenca, acústica y eléctrica. Son las 12 protagonistas del disco que el especialista en Cuerda Pulsada Histórica y aracenense, José Luis Pastor, está grabando del 17 al 20 de marzo, en la Gruta de las Maravillas de Aracena.

Este jueves, se daba a conocer el proyecto en rueda de prensa en la Sala de los Banquetes, donde se ha instalado el set de grabación. La concejala de Cultura y Turismo, Ana Torres, el productor musical, Francisco Bernier, y el intérprete, José Luis Pastor, ofrecían todos los detalles de esta grabación inédita.

'La guitarra en la historia' aborda todas las guitarras de la historia y el devenir de este instrumento por las épocas históricas. Un trabajo de especial complicación, ya que de la mano de cada instrumento van diferentes técnicas, tratados de afinaciones y maneras de interpretar. "Un recorrido por el paso del tiempo en un paralelismo con el paso del tiempo en la Gruta de las Maravillas, un lugar donde he crecido y he tenido mi primer acercamiento a la guitarra desde niño, es una forma de entregar todo lo que he atesorado a lo largo de los años", afirmaba 'Pío', como se le conoce en Aracena. Pastor destacaba, además, la neutralidad que ofrece la cueva en cuanto a sonoridad y las gotas de agua que dan vida al disco, además del espíritu del disco que es el paso del tiempo.

Este disco es la culminación de un amplio trabajo de Pastor, en primer lugar, en la Carrera Superior de Guitarra Clásica y, posteriormente, sus 30 años de investigación sobre instrumentos históricos, especialmente medievales, sobre los que ha grabado los primeros discos existentes a nivel mundial. "Espero que este disco vaya a todo el mundo, dentro del libreto irá una imagen de la Gruta con un pequeño texto, gracias a la colaboración de la Concejalía de Turismo", avanzaba.

Bernier apuntó el interés de este trabajo para el sello independiente Contrastes Records, que contará con el respaldo en la distribución de dos empresas importantes, Universal Music y Naxos International. La previsión es que el disco se presente en el Festival de Música Antigua 'Castillo de Aracena' el próximo mes de agosto. Posiblemente en octubre, el trabajo se lleve a Buenos Aires (Argentina), según ha avanzado el intérprete.

Torres afirmaba que "la grabación de este disco es un hito que quedará por siempre y es un placer contar con Pío que siembre lleva a Aracena en su corazón y sus trabajos, por lo que esta colaboración del Ayuntamiento es un agradecimiento a su compromiso con la cultura de su ciudad".