Gracia Romero: "Huelva es un secreto a voces"

La influencer Gracia Romero se ha convertido es una de las jóvenes promesas del mundo de Instagram.

Actualmente, la onubense se encuentra estudiando un doble grado en Derecho y ADE en la Universidad de Córboda. Comenzó a dedicarse al mundo de las redes porque siempre le "ha gustado mucho comunicar, la fotografía y es una apasionada de la moda. Instagram es una manera de conjugar las tres cosas".

Gracia cuenta a los lectores de Huelva, tu destino cuáles son sus proyectos de futuro, su implicación en las redes y la pasión que siente por cada rincón de su provincia.

¿Por qué decidiste empezar a compartir tu vida de manera tan asidua con tus seguidores?

Compartir mi vida en redes sociales no es una decisión que tomé de la noche a la mañana, sino que poco a poco fui creando un vínculo con mi comunidad. Me fui sintiendo cada vez más cómoda y comprometida con ella y al final establecimos una relación recíproca, en la que yo les aporto emociones, consejos, asesoramiento, inspiración… pero de la que recibo más de lo que doy.

Tienes más de 25.000 seguidores en Instagram, ¿crees que son bastantes para considerar como trabajo tu actividad en las redes?

Sí que lo considero un trabajo en el sentido de responsabilidad, porque me tomo muy enserio a las marcas que depositan su confianza en mí y me esfuerzo para que todo quede lo mejor posible, sea del agrado de la marca, guste a mis seguidores y se satisfaga a mí.

Pero ahora mismo, no puedo vivir de ello, por eso sigo formándome.

Y con ese número de seguidores, ¿te consideras influencer?

Si hace dos años atrás me haces esta pregunta te habría dicho rotundamente¡NO! Hoy en día creo que la respuesta cambia. En realidad el término influencer no es más que tener una comunidad con la que compartir, enseñar e inspirar y es todo lo que hago en mi cuenta de Instagram. Yo a mis seguidores les recomiendo sitios, restaurantes, viajes, tiendas de ropa… y eso es influenciar… siempre en el buen sentido de la palabra, en el de contribuir a hacer un poquito más felices a los demás.

¿Cómo interactúas con tantos seguidores?

El secreto es escucharlos mucho para saber lo que más les interesa. Es importante preguntarles a ellos directamente qué quieren ver, qué les despierta más curiosidad y también qué les aburre. A raíz de toda la información creo mi propio contenido, en el que lo más importante es no dejar de ser yo. La información me sirve para redireccionarme pero sin perder mi esencia.

Subes mucho contenido a la redes constantemente, ¿Qué te inspira en tu día a día?

Al igual que soy parte activa en Instagram también soy muy consumidora de la red social y se ha convertido en una fuente de inspiración para mí. Me gusta estar al día en las tendencias de moda, gastronomía... y esta red social te lo pone muy fácil.

Normalmente compartes todo lo que haces en tu día a día, ¿hay algo que quieras dejar al margen?

Comparto lo que hago en mi día a día, cómo me siento, los planes que tengo… pero siempre intento preservar la intimidad de mi familia.

¿Cómo se presenta el futuro de Gracia Romero? ¿Qué planes tienes?

Mi proyecto más inmediato es acabar la carrera. Si es cierto que no ha sido un camino de rosas porque cuesta compaginar ambas actividades, pero ya le empiezo a ver la luz.Una vez titulada quiero seguir formándome en el mundo del marketing y de la moda, sin dejar de lado las leyes.

Has nacido y crecido en Huelva, ¿Qué puedes decir de esta provincia?

Puedo decir que he tenido el privilegio de nacer y vivir en el paraíso. Huelva es familia, casa, cercanía, hospitalidad, gastronomía, tradición, hermandad. Huelva es pueblo, luz, mar, tamboril, flamenco, fandango. Huelva es Mariana, romería y Rocío. Huelva es descubrimiento, carabela, cultura. Huelva es historia.

Habla maravillas de esta ciudad, ¿algún rincón o lugar favorito? ¿Qué recomendarías hacer o visitar?

Me quedo con Huelva entera, no puedo elegir sólo uno. Calañas en Abril, Ermita del Rocío en Mayo, verano en Punta Umbría, paseíto en otoño por Doñana y la Gruta de Aracena en invierno.

Tenemos una provincia muy completa que tiene para todos los gustos, mar y sierra y está rodeada de naturaleza.

A mí personalmente me apasiona la costa, la tradición del Andévalo y el buen comer. A todos los que no conozcan Huelva he de decirles que vengan, nos conozcan, preparen el paladar y disfruten de un buen vino del Condado, una buena Gamba de Huelva y un exquisito plato de nuestro jamón.

Hablando del buen comer, ¿algún plato o un lugar para comer?

Revuelto de la Casa en el Portichuelo. Es un verdadero placer para los sentidos. 100% Recomendable

Para la gente que no conozca Huelva ¿Algún secreto de esta provincia que quieras contar? ¿Alguna razón para invitar a una persona a visitarla?

Huelva es un secreto a voces. El embrujo de Huelva reside en la sencillez de sus gentes.

Primeramente porque Huelva es hospitalaria y va a sentir el calor de la gente. Todos los visitantes se sienten cómodos en Huelva.

Segundo, porque Huelva tiene mucho que ofrecer, es una tierra muy diversa con mucho arraigo en las tradiciones y con una gastronomía increíble. En cualquier lugar de Huelva por pequeño sea, hay un sitio en el que se come exquisito.

Huelva es tierra de sol, mar, luz, naturaleza, sierra con una oferta cultural que atrapa.

Huelva engancha y todo el que la conoce repite. Yo me siento orgullosa por ser de Huelva, y me gusta compartir lo que me hace vivir mi provincia.