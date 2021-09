Joaquín Dogo: "Mis diseños desprenden el aroma del sur"

El diseñador moguereño Joaquín Dogo se decantó por el mundo de la moda después de finalizar su carrera de Educación Social en Sevilla. Siempre ha sido un apasionado de ese mundo y su trabajo se reconoce a nivel nacional con la participación en Allianz EGO Confidence in Fashion en la Fashion Week de Madrid. Allí va a presentar, durante este fin de semana, algunas de sus prendas más famosas hechas a base de materiales tan llamativos como el esparto.

Su forma de diseñar usando una materia prima 100% nacional ha enamorado a muchas personalidades del mundo de la moda donde este joven diseñador se va haciendo su hueco.

1. ¿Cómo decidiste dar un cambio tan grande en tu vida laboral?

Desde pequeño es mi pasión pero todas las academias que encontraba eran privadas. No quería que mis padres pagasen unos estudios caros, entonces me decanté por empezar Educación Social que también me gustaba. Con el tiempo se terció comenzar mis estudios en moda y me di cuenta de que me quería dedicar a eso.

2. Comentas que siempre has sido un apasionado de la moda, ¿cuáles fueron tus primeros diseños?

Siempre he diseñado y me encantaba la moda flamenca y admiraba a grandes profesionales pero cuando empecé a estudiar me di cuenta de que no era lo mío, no veía que aportarse nada nuevo y por eso me decanté por la moda Prêt-à-porter y la artística, donde pude encontrar mi hueco.

3. ¿Cómo está siendo tu participación en Allianz EGO Confidence in Fashion en la Fashion Week de Madrid? ¿En qué consiste?

Estaré en Madrid desde el jueves 16 al domingo 19 situado en el espacio dedicado a jóvenes diseñadores. Cada uno tiene un stand donde presentar sus diseños y allí mismo se pueden adquirir. Además, este año se van a exponer cuatro prendas ante un jurado con gran renombre y entre ellos elegirán al mejor de todos. Mi presentación va a consistir en algunas de mis prendas fabricadas artesanalmente inspiradas en el trabajo en el campo, en mi pueblo y en mi abuelo y mi tío.

4.¿Cómo te sientes ante esta experiencia?

Se me ponen los pelos de punta cada vez que hablo de esto. Para mi ha sido todo un regalo, con esta situación tan difícil esto me está sirviendo para creer en mí mismo y ver como todo mi trabajo está dando sus frutos y obteniendo reconocimiento.

5. Tienes una tienda online con tu marca Joaquin Dogo, ¿cuándo comenzaste con ella?

Al principio me dedicaba a vender mis diseños a través de redes sociales como Instagram pero este año me ha surgido la oportunidad de expandir mi marca como tienda online y no la he dejado pasar. Aunque sean unos momentos difíciles sobre todo para el mundo de la moda ha tenido una gran acogida, estoy muy contento por ello.

6. Los materiales que usas para tus diseños son 100% españoles, ¿cómo los consigue?

Ahora me estoy dedicando a unos trabajos más artísticos y estoy usando materiales como la cuerda de esparto valenciana. Además, siempre colaboran conmigo varios artesanos de la cerámica e ilustradores andaluces.

7. En la tienda online hay una muestra de tu trabajo, ¿realizas más diseños?

Normalmente, las camisetas y sudaderas que son las que mayor acogida suelen tener las hacemos al por mayor pero si lo que la clienta busca es un diseño exclusivo para un evento, publicidad o para la televisión hacemos trajes a medida.

8. ¿Cuál seña de identidad a la hora de diseñar?

Para mi diseñar pensando en Andalucía es muy fácil porque es mi tierra y mi esencia. Cuando fui a la Fashion Week en Madrid el año pasado me puse una de mis prendas más significativas mi chaqueta de esparto y todo el mundo me conoció por eso. Además, he tenido la oportunidad de vestir con ella a la influencer Madame de Rosa para la Fashion Week de París, una experiencia increíble.

9. ¿Cuáles dirías que son tus referentes en el mundo de la moda?

La verdad es que tengo muchos empezando, bajo mi punto de vista, por el maestro de todo diseñador Balenciaga, y Alexander McQueen. Además, me gustaría enfatizar que en España hay muy buenos diseñadores como Alejandro Cano y me encantaría poder compartir pasarela con alguno de ellos en el futuro.

10. ¿Qué te inspira a la hora de hacer tus diseños? ¿Tiene algo que ver Huelva o Moguer?

Todas mis prendas están hechas en Moguer y cuando me presento siempre recalco de donde vengo. Estoy muy orgulloso de mi tierra y cuando presento mis diseños en cualquier sitio están seguros de que vengo del sur. Mi seña de identidad es el lugar donde he nacido, en Andalucía la inspiración vuela, tenemos grandes artistas, riquezas arquitectónicas y muy buena gente.

Moguer y Mazagón son mis lugares favoritos ahora no paro de trabajar y solo descanso los domingos por la tarde, mi mejor plan es irme a la playa sea la época del año que sea, desconectar y sentirme libre.

11. Huelva es una provincia pequeña, ¿crees que te ofrece las oportunidades suficientes para crecer?

Es complicado, estamos en el boom de lo comercial y el tipo de ropa que yo diseño no vende en grandes cantidades. Empezar desde cero en una marca pequeña es complicado, solo llevo tres años en esto profesionalmente pero con esfuerzo y trabajo pienso que todo puede llegar.

12. ¿Algún referente en Huelva?

Aunque no sea diseñador me quedo con Juan Ramón Jiménez, su poesía y su literatura tienen un trasfondo que me inspira a la hora de diseñar. Con su obra, Platero y yo para mi es todo muy visual, conozco todo sobre lo que habla porque me he criado aquí.

13. Como ya sabemos la gastronomía de Huelva enamora a muchos paladares, ¿con qué te quedas de ella?

Huelva tiene de todo y yo soy una persona muy tradicional a la hora de comer, me quedo con el marisco, las habas enzapatás, los hornazos en Semana Santa o las fresas de Moguer,