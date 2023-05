Domi Vélez, mejor panadero del mundo: "De Huelva me quedo con todo"

Domi Vélez, campeón del mundo de panadería, andaluz y alma del Horno de Vélez, ha tenido la gentileza de conceder a este medio una pequeña entrevista en la cual hablaremos de pan, de la importancia de este en la gastronomía y, como no, de Huelva.

Domi se crio entre sacos de harina en el horno que la familia Vélez tiene en la localidad de Lebrija, y como no podía ser de otra manera, salió panadero. Padre, bético, deportista y, sobre todo, andaluz y defensor del patrimonio culinario de nuestra tierra.

Panadería con décadas de trayectoria, ¿como ves el futuro de la profesión?

Pues lo veo bien y mal, me explico. Debemos tener a profesionales bien formados, y para esto se deben abrir centros de formación bien equipados para que los profesionales salgan bien formados. Si conseguimos eso, y también a su vez, esos panaderos que tenemos repercusión logramos allanar el camino para que los chicos lo tengan más fácil, el futuro es prometedor.

Si por el contrario, tenemos a gente mal formada, con pocas ganas de ser profesional de Panadería, por la multitud de obstáculos y con Panaderías que no valoran al profesional y pagan mal, trabajan a deshoras y no facilitan la incorporación a las empresas de nuevos profesionales, pues tenemos un futuro bastante oscuro.

¿Qué es para ti, un profesional de la panadería, un buen pan?

Para mi un buen pan no es sólo aquel que está rico, sino aquel que está correctamente fermentado, que utiliza masa madre de cultivo, que para su elaboración se usan ingredientes naturales y de primera calidad, además de distintos cereales.

Cada pan con su prospecto, es decir, hay un pan para cada cliente, para cada plato y situaciones específicas.

Echando un poco la vista atrás, ¿por qué crees que se han perdido tantas panaderías cuando antes, en cada municipio o barrio en caso de las ciudades, había su pequeña panadería que daba el pan de cada día?

La competencia es muy grande, y esto lleva al cierre de ese pequeño negocio que no puede competir con grandes cadenas. Pero también por la falta de relevo generacional, por lo poco atractivo del negocio, ya sea por el horario nocturno o por el sacrificio de las largas jornadas.

También por no saber adaptarse a ese nuevo consumidor, a la falta de comunicación por no estar actualizados, ni utilizar redes sociales, etc... Para potenciar su panadería y, para mi un dato importantísimo, el no utilizar escandallos para poder poner precio a ese producto que vende. Si no sabemos cuánto nos cuesta el chiringuito cuando levantamos la persiana, estamos acabados.

¿Qué le dirías a las nuevas generaciones que se están formando en el sector de la gastronomía y/o panadería?

Que se formen, el conocimiento es poder. Y que se formen no sólo para hacer pan, también para llevar un negocio, esto es vital y le dará una mejor calidad de vida. Estoy completamente seguro.

Y ya que esto es un portal de turismo, no podemos dejar la pregunta atrás: ¿con qué producto y qué destino de Huelva te quedas? ¿Cuál es tu favorito?

De Huelva me quedo con todo. Una provincia que tiene una sierra espectacular donde la gastronomía tiene un papel importantísimo, donde el turismo rural es una joya y donde te puedes perder y pasar largas jornadas en paz. Y después esa zona de costa donde la luz y las playas, acompañadas de una oferta gastronómica increíble hacen que sea una visita obligada para aquellos que buscan el ambiente del verano.

Y me vais a perdonar que tire para mi rincón preferido: El Rompido. Maravilloso, me siento de cine en este interesantísimo rincón onubense.