Diseñadores de Huelva presentes en la Bienal Internacional de Cartelismo en Vigo

1.249 carteles de 64 países afianzan a la Bienal Internacional de Cartelismo 'Terras Gauda' Concurso Francisco Mantecón como referente para la comunidad creativa de todo el mundo y convierten a Vigo en centro del diseño gráfico contemporáneo con la exposición de todas estas obras, entre las que hay piezas de creativos de Huelva.

Un recorrido por las tendencias del arte visual que se puede realizar hasta el próximo 4 de mayo.

De Norte a Sur y de Este a Oeste, consagrados artistas, jóvenes creadores, estudios de diseño y profesores universitarios han interpretado y plasmado en un cartel la fusión entre el arte y el vino. De Europa la participación más elevada ha sido de Austria, con 112 carteles, seguida de Italia, con 99 obras.

Procedentes de América, 89 propuestas de Estados Unidos. México es otro de los países americanos con una notable presencia de piezas gráficas: 58. También se han recibido carteles de Canadá, Brasil, República Dominicana, Cuba o Argentina. Originalidad y creatividad desde el continente africano con seis países representados: Mauricio, Túnez, Marruecos, Ruanda y Zimbabwe. Diversidad de origen también de Asia: Japón, China, India, Taiwán, Filipinas, Yemen, Kazajistán, Líbano o Irán, entre otros. Y de Oceanía, Australia.

Javier Mariscal en el jurado

Javier Mariscal ha formado parte por segunda vez en la historia del jurado de la Bienal, que ya se ha reunido. El reputado diseñador ha manifestado que “normalmente hay calidad o cantidad, pero aquí hay cantidad y calidad. Me encanta que esté tan bien organizada esta propuesta. Es impresionante la respuesta”. Los otros profesionales invitados han sido Marcelo Ghio, director de Experimenta; y Eva Unt y Margus Tammik, del estudio de Estonia Unt/Tammik, ganador de la pasada edición.

Respaldo de prestigiosas asociaciones y universidades

En la consolidación de la Bienal como la de mayor envergadura convocada por una entidad privada a nivel internacional es clave el respaldo de asociaciones y universidades: el Departamento de Arte y Diseño de la Universidad de Washington, la Universidad de Shangai (China), el Paris College of Art (Francia), la University of Arts London (Reino Unido), la Wallonie-Bruxelles Design Mode (Bélgica) o la FAUD de Argentina. Las asociaciones AIGA de Estados Unidos, el Design Institute of Australia o Desain Grafis Indonesia también se han comprometido con la difusión del certamen, al igual que la histórica Bienal de Brno, de la República Checa.

Premios

Bodegas Terras Gauda reparte 16.000 € en metálico: 1º Premio: 10.000 € y 1º Accésit Autoridad Portuaria de Vigo, 2º Accésit y Mención Especial: 2.000 € cada uno. El fallo del jurado se hará público el 6 de mayo.

Turismo de Galicia

Los finalistas y premiados de la 15ª Bienal optan a diseñar la imagen publicitaria para las “11as e 12as XORNADAS DE PORTAS ABERTAS DAS RUTAS DOS VIÑOS DE GALICIA” de Turismo de Galicia. Ladotación económica asciende a 10.000 euros, 5.000 € para cada uno de los premiados.