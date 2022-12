Descubre todos los planes que puedes hacer alrededor de la Feria del Queso de Aracena

Tenemos un puente que es tipo “Golden Gate”, enorme. Muchos días los cuales no tendréis que trabajar, y la sierra estos días da muchos planes para hacer.

Tenemos por ejemplo en Aracena una macro-feria de las más largas en duración que conozco. Desde el 3 de diciembre y hasta el día 11: la Feria del Queso, para los amantes de este producto lácteo como yo, será un paraíso.

Y como buena feria, no se tarda en disfrutar tantos días, tendremos tiempo libre para hacer otras actividades y visitar otros lugares gastronómicos.

Esta vez mis recomendaciones serán así. Primero lugares emblemáticos para visitar y, tras ello, los mejores restaurantes para disfrutar de la comida serrana.

Bosque de las letras Risco de Levante (Santa Ana La Real)

Un sendero que hice hace muy poco y está todo verde, genial para hacer con toda la familia. La última subida al Risco es un poco sinuosa pero asequible.

Sendero de los tres cerditos (Jabugo)

La primera casa está en el pueblo, la segunda es también asequible tras una bajada, la tercera está algo más alejada y es la que no recomiendo hacer si vamos con niños en carrito, andando perfectamente se puede realizar.

Peña de Arias Montano, al atardecer (Alájar)

Hago hincapié en ello, deberíamos de ir abrigados en esta época ya que lo que pretendo es que os coja el ocaso solar allí, ya que regala de las mejores puestas de sol de la zona y además han tenido a bien instalar un banco para la observación de estrellas.

Sendero Aracena-Linares y viceversa

Un bonito sendero de una hora y poco donde ver casi todos los paisajes propios de la zona.

Castillos y mezquita

Si no has estado en la Sierra de Aracena y no has visitado los castillos de la propia Aracena, Cortegana, Santa Olalla, Cumbres mayores... Y la mezquita de Almonaster, deberías de ir, merece la pena.

Museo destilería de Martes Santo (Higuera de la Sierra)

Edificio obra de Aníbal González, restaurado y conservado con mimo, rodeado por un precioso jardín botánico.

Iglesia de la Inmaculada Concepción y Alrededores (Zufre)

Para los que nos gusta lo antiguo este lugar está bonito, con fuentes y edificios centenarios, además es su onomástica este puente.

Juan Hormigo (Jabugo)

Abrió sus puertas hace relativamente poco, pero ni Juan ni su equipo son nuevos en esto. Un cocinero de dilatada trayectoria que junto a su número 2, Beatriz, cocinan el ibérico de una manera excelente. Y ya que Jabugo es su ubicación, os recomiendo, como no, la carne ibérica.

Jacaranda (Higuera de la Sierra)

Si aprovechamos el viaje para visitar los dos peculiares museos que existen en el municipio, este restaurante puede poner el broche de oro a la visita.

Mesón Miguel Tenorio (Almonaster)

Un lugar precioso con una cocina de calidad y, como no, el cerdo ibérico es el protagonista.

El Corcho (Alájar)

Un sitio donde comer a lado de una chimenea en un amplio salón que nos hace recordar a un castillo, un lugar muy, muy bueno.

El Barrio (Fuenteheridos)

Un gran restaurante donde disfrutar de la gastronomía local.

Arrieros (Linares de la Sierra)

Local muy premiado con una gastronomía riquísima. Como consejo, muy importante reservar.

Vita Vinum (Aracena)

El templo del vino en la sierra, un lugar para ir si quieres degustar una comida excelente y la mejor carta de vinos de la Sierra. Recomiendo el chuletón.

Bar Monte Robledo (Aracena)

Un lugar sorprendente. Es un bar de montaditos y pizzas. Rafa su propietario muy amable y servicial. Es uno de los pocos, quizás el único, donde comer por unos 5 euros. Además, es de la familia propietaria de los quesos Monte Robledo Aracena, presentes en la feria y con posibilidad de probarlos en montaditos de dichos quesos. Un sitio ideal para ir con niños o para jóvenes.

La Ruta (Aracena)

Lugar para comer por las tres B (bueno, bonito y barato). Además, el único lugar donde puedes comer carta china y española, ideal para comer algo diferente. Recomiendo los tallarines, o las chuletas de cordero.

Montecruz (Aracena)

El templo de la caza, un restaurante para los amantes de la carne de caza y las setas. Sin duda un lugar ideal para una escapada en pareja. Recomiendo el flamenquín.

Jesús Carrión (Aracena)

Solete Repsol, el único de Aracena. Sin duda un lugar donde te sorprenderá su calidad y buen hacer. Recomiendo sus postres o su foie.