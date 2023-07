Comienzan las 'Fiestas del Carmen' más peculiares de Huelva

Las Fiestas del Carmen son una de las más sonadas en las temporadas estivales, pero ninguna es como la de Galaroza. Y no solo porque dura casi dos semanas sino porque tiene la particularidad de que la protagoniza una Virgen embarazada, patrona de la localidad. Este último es uno de los motivos que más visitantes atrae, que cada año no quieren perderse la cita para comprobar la veracidad de la leyenda. Otra de las singularidades de esta cita es el hecho de ser un pueblo de interior y su celebración no presente motivos marineros.

Las fiestas comienzan el día de hoy, sábado 15 de julio, con un Grand Prix y la Verbena Prebajada a medianoche. El acto más significativo es La Bajada de la Virgen al templo parroquial de la Purísima Concepción, un recorrido multitudinario que tiene lugar cada 16 de julio y que inaugura las Fiestas de forma oficial.

La Bajada da paso a la novena, durante la cual los cachoneros rinden culto religioso a su patrona, la Virgen del Carmen.

La diversión está asegurada, durante los días 21, 22, 23 y 24 de julio el evento estará amenizado por orquestas, DJ y grupos de baile desplegarán su arte ante los vecinos y cientos de visitantes.

La madrugada del día 25 de julio se celebra la tradicional Diana, donde los jóvenes y no tan jóvenes toman las calles del pueblo acompañados por la Charanga Cachonera.

El día 26 de julio está dedicado a los niños, con deslizaderas y castillos hinchables acuáticos y la tradicional Fiesta de la Espuma.

Las Fiestas culminan por la tarde-noche con La Subida de Ntra. Sra. del Carmen, que regresa hasta su ermita. Pero no sin antes hacer numerosas paradas para bendecir a las personas enfermas que se encuentran en su camino.

Ya en la ermita se le canta una Salve, y comienzan los días de Fiestas Patronales (que a veces se adaptan al fin de semana).