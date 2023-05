¿Buscas un buen jamonero? Descubre el que usó Juan Bautista Gil en su Récord Guinness en Huelva

Hemos tenido el placer de poder hablar con Miguel Ángel Sagra, de Jamoneros Sagra con el cual vamos a intentar desgranar un poco las cualidades que ha de cumplir un jamonero, producto indispensable para los amantes de este tesoro onubense. Pero antes, un poco de historia de Miguel Ángel y su empresa.

Todo nace hace ya dos décadas de la mano de Pascual Sagra, padre de Miguel Ángel. Este adquiere una tabla de corte de jamón y, a pesar de sus 40 años como mecánico, no logra que ésta de un buen resultado. Lo intenta con otra diferente, y tras obtener el mismo resultado, decide crear su propia tabla.

Al ver el éxito de la misma, funda la empresa que pronto pasa a manos de su hijo, Miguel Ángel, pero Pascual siempre está vinculado a la empresa aportando su experiencia. De esta empresa también cabe destacar su labor social, ya que sus jamoneros los montan en un centro ocupacional.

Realizada la introducción, vamos a desgranar los puntos que Miguel Ángel considera que debe tener un jamonero:

- No debe tener el clavo en la parte baja, si en la pezuña, ya que este afea el corte tras darle la vuelta y es un foco de deterioro de la pieza. En esto Sagra fue pionera.

- Para usuarios domésticos y restauradores que corten una pieza de manera no profesional, recomienda un agarre mandibular no giratorio, ya que salvo los cortadores profesionales que pelan el jamón entero antes de empezar a cortarlo y dan en ello muchas vueltas, el usuario medio da 1-2 vueltas al jamón, y por lo tanto un agarre giratorio no es recomendado.

- Para todos, que tenga una buena estabilidad, ya que eso nos evitará más de un disgusto.

- Recomienda tablas de acero inoxidable, ya que las de acero cromado, aunque sean más económicas, a la larga salen más caras, puesto que unas piezas después, se empezarán a deteriorar, cosa que no sucede con el acero inoxidable.

Agradecemos a este profesional de las tablas de corte, elemento muy necesario en nuestra tierra y del que poco se ha escrito, su tiempo. Y recordamos que Miguel Ángel dispone en su web tablas para todo tipo de usuario y bolsillos.

Esta tabla, por ejemplo, estuvo presente en el récord Guinness de mayor número de kilos cortados de jamón por el Onubense Juan Bautista Gil.