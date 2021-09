José Manuel Durón homenajea a Huelva en su nueva exposición

El onubense José Manuel Durón presenta su nueva exposición de pintura 'Colores de Huelva: Costa y Sierra'.

La muestra se inaugurará el próximo 17 de septiembre, a las 19 h. en la Sala de Exposiciones 'Jon Castizo Ciluaga, en el Edificio Municipal de Bellavista (Aljaraque) y permanecerá abierta hasta el 7 de octubre, incluido.

¿Qué encontraremos en esta exposición?

Se expondrán, principalmente, obras con acento onubense, envueltas en brisas marinas, de Doñana, de Punta Umbría, de Islantilla… así como rincones serranos que pueden pertenecer a cualquier población de la Sierra de Huelva, incluyendo un paraje muy desconocido: Zarandas de Minas de Riotinto, donde me inspiré para una de mis obras, y que no será la última, puesto que tengo previsto hacer una colección, tal como incluyo en esta ocasión, la Colección Enebrales, compuesta de 4 obras en carboncillo y otras 2 en óleo, aunque ya dos de ellas tienen nuevos propietarios.

¿Por qué una exposición sobre 'Colores de Huelva: Costa y Sierra'?

Porque forma parte de mi homenaje particular a nuestra provincia, desconocida y denostada injustamente. Los colores de la Costa tienen en el azul, con sus distintos tonos, que cambian desde Matalascañas hasta Isla Canela, algo que siempre me ha cautivado. Me llevo horas contemplando el devenir de las olas, consiguiendo una paz interior indescriptible.

La sierra, con sus tonos ocres y verdes, son esos ambientes áridos a veces como plasmo en la obra “Locomotora 205” o esas sensaciones húmedas y sombrías se me quedan en la retina y en mi olfato, tienen su sitio en otras obras que se podrán contemplar.

¿Qué busca generar en el espectador?

Cuando concibo una obra y decido plasmarla, busco expresar mis sentimientos, mis emociones, mis sensaciones, y que esas mismas pinceladas lleguen al espectador y se transformen en sus sentimientos, sus emociones, sus sensaciones… en definitiva, busco contagiar mis vivencias.

¿Qué tiene de especial nuestra provincia?

Siempre he defendido que el Paraíso está en Huelva. He visitado infinidad de lugares y he residido en varios sitios como Lanzarote o Córdoba, pero ninguno tiene la variedad que tenemos aquí.

Disfrutamos de una inmensa costa, de parajes salvajes, de arenas finas y blancas, de una sierra llena de lugares recónditos, y nos ayuda a eso, ser la provincia con más horas de sol, además de tener un clima en el que Huelva cuenta como una de las cinco ciudades españolas con el mejor clima de España.

Eso sólo teniendo en cuenta la geografía, porque la gastronomía…

¿Es la primera vez que expone sus cuadros?

Empecé con exposiciones colectivas en Lanzarote, después en Córdoba y en Beas, pero últimamente me he decidido por las individuales, y así he tenido la ocasión de exponer en lugares como “Espacio Ruben`s”, “Berdigón 14”, o en la “Sala Teatro del Mar”, de Punta Umbría.

¿Cuál es su vinculación pictórica con Huelva? ¿Es y ha sido la provincia onubense la inspiración para sus obras?

Me gusta plasmar en mis lienzos lo que me atrae, lo que me transmite, y sin duda, Huelva me transmite mucho, también en el sentido plástico, por esa razón la provincia me sirve de inspiración.

Sobre José Manuel Durón (Huelva, 1961)

Onubense de nacimiento, estudió en el Colegio Tartessos, en el Instituto Alonso Sánchez y en la Universidad de Huelva -Campus de la Rábida-, donde cursó sus estudios de Informática

Residiendo en Lanzarote, en el año 2013 fue cuando empezó a pintar. Desde esos momentos hasta hace un par de años, ha tenido la suerte de recibir las enseñanzas de tres maestros distintos.

A pesar de su pasión por la pintura, no vive de ello. José Manuel es funcionario de carrera del Estado desde 1985. Para él la pintura es "más bien una necesidad de expresar lo que tengo en mi interior y mostrarlo al mundo".

Ahora, José Manuel saca lo mejor de sí mismo y de su tierra en una original obra que invita a visitar:

"Hemos pasado una etapa muy dura en nuestras vidas, y nos merecemos pasar un rato agradable, y nada mejor que contemplar arte en un entorno natural como Bellavista.

Quien acuda a ver la exposición no quedará indiferente ante mis obras, son interesantes y con un punto de vista muy particular. Espero que la visiten y que la disfruten, y si están interesados en alguna obra en concreto, que me contacten".