Arcángel actúa en la after party de los premios Latin GRAMMYs en Las Vegas

Ya premiado con un Latin Grammy en la categoría mejor álbum flamenco en 2018, el onubense no solo asistió anoche a la after party de la ceremonia de entrega de los premios más importantes de la música, también tuvo el honor y privilegio de actuar acompañado en la Guitarra por Francis Gómez, a la percusión por Lito Mañez y al baile Macarena López, en presencia de muchos de los premiados como Nathy Peluso, C Tangana, Camilo o Andrés Calamaro quien es todo un referente para el de Huelva y con quien ha tenido ya oportunidad de colaborar en varias ocasiones y será padrino de su próximo trabajo discográfico.

Arcángel volverá a actuar este próximo sábado en Los Ángeles en un concierto muy especial para el que quedan las últimas entradas. Puedes conseguir la tuya aquí.