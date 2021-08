El onubense Chema Arias, un enamorado de la 'Huelva Secreta'

Chema Arias es Community Manager, nacido en Huelva y amante de esta tierra. Probablemente pocos le conozcan por su nombre de pila, pero serán muchos los que, sin duda, hayan escuchado hablar de 'Huelva Secreta'.

Se trata de una plataforma social con más de 9.000 seguidores (Facebook, Instagram y Twitter) en la que el destino Huelva es el protagonista. A través de este perfil en redes sociales, su creador muestra los rincones ocultos de nuestra provincia. Aquellos tesoros que brillan con luz propia y que muchos aún desconocen.

-Chema, ¿Cómo, cuándo y por qué surge Huelva Secreta?

-Huelva Secreta surge en el verano del 2020. El confinamiento y los cierres perimetrales nos obligaron a todos a conocer mejor nuestras ciudades. La necesidad de encontrar nuevos lugares por los que pasear junto a la imposibilidad de hacer planes, me dieron la idea de empezar a publicar cosas que hacer y que visitar durante el confinamiento, y otras para cuando saliéramos de éste que hacían aumentar las ganas de redescubrir Huelva. Hay otros dos factores que influyeron.

El primero de ellos viene de mi necesidad de demostrar al mundo que Huelva es mucho más de lo que hasta ahora pensábamos. Estaba cansado de ver perfiles con fotos bonitas que enseñaban paisajes, pero no contaban nada. Para mí, esto es como ir a un museo de pintura abstracta sin haber visto un cuadro en tu vida. Uno necesita un poco de ayuda, alguien que hable tu mismo idioma y te haga ver que la historia no es aburrida si se cuenta bien. Si además de explicártelo, te lo resume destacando los mejores detalles, en un lenguaje sin barreras y con opinión personal, mejor que mejor. El segundo motivo es más profesional. En Madrid solía trabajar en el mundo del marketing para grandes multinacionales. Muy a mi pesar, esta disciplina todavía no está desarrollada Huelva por lo que la oferta laboral es prácticamente inexistente. Tras un año trabajando en un hotel, Huelva Secreta me ayudaba a conseguir el objetivo de seguir ligado a mi profesión.

-¿Qué objetivo te marcas con Huelva Secreta? ¿Qué te gustaría conseguir con este perfil?

-A corto plazo el objetivo principal era transmitir al resto de onubenses y visitantes mi pasión por Huelva. Quiero que la quieran y la valoren como yo lo hago. A medio/largo plazo me encantaría poder mantenerme económicamente con proyectos que tengo pensados para Huelva Secreta. Me apasiona investigar sobre nuestra tierra, buscar rincones bonitos, ofrecer planes a los onubenses y visitantes. Si no es con mi perfil, me gustaría liderar o estar vinculado al menos en un proyecto turístico marca Huelva.

-¿Cómo ha sido la acogida? ¿Cómo ha respondido la gente?

-La recepción fue muy buena, si bien la temática es muy likeable. Los datos estadísticos de la cuenta son increíbles. La comunidad es muy proactiva, les encanta opinar y comentar, de manera que me permiten conocerles muy bien para generar el contenido que les gusta. Suelo invertir mucho tiempo en contestar a todo el mundo e incluso pararme a conversar con cada uno siempre que puedo.

-¿Qué es lo que más te gusta de Huelva?

-Tenemos de todo, mar, montaña y buena gastronomía. Somos gente buena y acogedora, y por si fuera poco, podemos vivir de forma cómoda y relajada sin atascos y con todo lo necesario a un salto de casa.

-¿Te consideras un enamorado de la tierra?

-Por supuesto, lo que siento por ella es especial. Mi madre siempre dice “si no te quieres tú, ¿quién va a hacerlo por ti?”, pues eso.

-¿Y por qué esa idea de destacar lo "secreto" de nuestra provincia? ¿Crees que Huelva calla más de lo que muestra?

-En realidad, Huelva es secreta en un 90 % de su totalidad para los ojos de los foráneos, pero, lo más grave de todo, es que también lo es para sus propios habitantes. Nuestra ciudad necesita onubenses que la quieran y la defiendan ante la maldita frase “Huelva no tiene ná”.

Creo que es primordial el gasto que se hace en vídeos promocionales para FITUR, pero también pienso que se olvidan de algo vital, el marketing interno para con los onubenses. ¿Cuántas veces has tenido que callar al escuchar como alguien habla mal de tu tierra sin conocerla? Mil veces me quedé con el nudo en la garganta porque me faltaban argumentos para rebatir, no tenía la información necesaria para defender mi tierra.

Hay que enseñar a los onubenses el gran potencial de Huelva y el porqué del lado menos bueno. El lado positivo de que seamos unos desconocidos es que podemos disfrutar de una calidad de vida envidiable para muchos.

-Desde que estás en este proyecto, ¿Cuál ha sido tu mayor descubrimiento en cuanto al destino Huelva?

-Confieso que lo que más me sorprende es lo mucho que desconocía Huelva. La cuenta me está ayudando a mí también a, poco a poco, sentirme todavía más orgulloso de mi tierra.

De todos los sitios que hasta ahora he descubierto, el que más me llamó la atención fue el poblado forestal Los Cabezudos, en Almonte. Tiene un punto tétrico, pero es alucinante. Se conservan gran parte de las viviendas, la iglesia, la casa del director, el colegio…tiene un potencial turístico tremendo.

-¿Qué es lo que más llama a la gente de nuestra tierra?

Les gusta cuando descubren las asombrosas historias que esconden muchas de las localizaciones por las que pasan a diario. Personalmente, me resulta increíble que nadie antes me haya contado todo lo que descubro cuando investigo edificios o espacios abandonados. ¿Por qué no hay una asignatura en el instituto?

-Si tuvieras que mostrar algo de nuestra provincia a alguien especial, ¿Qué elegirías?

-Un lugar muy diferente, El Rocío. La playa y el atardecer desde el acantilado del Asperillo. Un pueblo bonito como Sanlúcar de Guadiana o Linares de la Sierra y una buena experiencia gastronómica. Con este mix, Huelva tiene en el bote a cualquiera.

-¿Cuál es tu plato favorito de Huelva?

-De todos creo que mis preferidos son las papas con choco y las coquinas al ajillo ¡Ah! Y esta semana he probado un plato de la provincia nuevo para mí, lechuga al agua. Lo elaboró una abuela cartayera, y es muy fácil de preparar y muy fresquito para el verano: agua fría aliñada con aceite, vinagre, sal y culantro, y la lechuga cortada a tiras flotando en el líquido. Dicho así parece raro pero, ¡está buenísimo!

-Un olor en Huelva

-Para mí Huelva huele a la comida de mi madre, o a la marisma que tengo al lado de casa. ¿Sabes que una parte de Huelva huele a “Egoiste” de Chanel? En la Puebla de Guzmán se la esencia de jara y eucalipto, que la marca francesa usa como base de este famoso perfume de hombres.

-Un rincón de Huelva

-El Conquero. Allí pasé muy buenos ratos cuando niño jugando en casa de mis abuelos.

-Una tradición

-Las Colombinas, soy ultrafan. Si cierro los ojos puedo oler el algodón de azúcar, escuchar los cacharritos y el concierto de fondo, e incluso puedo ver a la multitud de onubenses luciendo bronceado y sus mejores galas.

-Una expresión

“Te voy a dar lo que cayó en el Conquero”

-Y este verano, ¿elegirás playa o montaña?

-Soy más de montaña, pero es cierto que soy muy caluroso y no es buena combinación. Me decantaré por la playa o pueblos con ríos durante los próximos dos meses.

-¿Cuál es tu playa favorita?

-Cuesta Maneli. Por la tranquilidad y por la gente que la frecuenta. Suelen ser gente con un toque bohemio, amantes de la naturaleza y pet-friendly, por lo que puedo llevar a mi perro Mateo sin que nadie se moleste.

-¿Cuáles son tus indispensables de Huelva?

-Un paseo junto a la Ría, una tapa de tortilla en el Juan José, un sendero por Castaño del Robledo, un café en el mirador del Parador de Ayamonte, caminar por La Ribera en Cartaya o perderme en el parque Moret.

-¿Hay algún lugar que te inspire?

-Desde que volví de Madrid encuentro la inspiración en las cosas más simples. Pasear por cualquier lugar, un atardecer en los cabezos, un café junto a las marismas o haciendo un sendero por la Sierra. Cuando necesito desconectar siempre tiro para el campo.

-Cuéntale algo de Huelva a los lectores que, probablemente, desconozcan.

En la provincia de Huelva, concretamente en El Rocío, tenemos la fiesta más multitudinaria de España y la segunda de Europa. Punta Umbría es el pueblo con más marineros por habitantes de toda España. Somos la provincia con más espacios protegidos de España. La Lonja de Isla Cristina es la más grande y con mayor facturación de fresco de toda Andalucía. Tenemos la playa más larga de Andalucía, desde Mazagón al Guadalquivir con más de 50 Km de extensión. Conservamos el primer hotel de 5 estrellas en España (Hotel Colón), donde se instaló el primer grifo de agua caliente/ fría. Somos la cuna del fandango, del fútbol, del tenis y del golf. En 1871, en el IES La Rábida, Antonia Arrobas y Pérez fue la primera mujer en cursar la enseñanza secundaria en España. Si sigo, no paro.

