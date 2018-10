A volver a engancharse

Tres puntos para volver a engancharse. La polémica derrota de la semana pasada ante el Betis B cortó una racha victoriosa del San Roque de Lepe que le había acercado hasta igualar en puntos la zona de play off de ascenso. De ahí la importancia, si no quiere alejarse de los puestos de cabeza, de reencontrarse hoy con la victoria en el partido que le enfrenta con el Conil CF a partir de las 12:30 en el José Antonio Pérez Ureba de la localidad gaditana de Conil de la Frontera.

Como ocurriera a principios de este mes, con el encuentro se abre una semana de tres jornadas, con partido intersemanal aprovechando el día festivo del 1 de noviembre, una circunstancia que en la anterior ocasión le vino bien al equipo lepero para meterse de lleno en la pelea por los puestos de play off tras conseguir un pleno de 9 puntos ante Ciudad de Lucena, Coria y Puente Genil. Ahora, con otras tres citas con equipos de la zona baja de la tabla, Conil, Atlético Espeleño y Xerez, la idea es repetir resultados y borrar el mal sabor de boca dejado por la derrota ante el filial bético.

Pero como aconseja la prudencia y la experiencia en esto del fútbol, el entrenador del San Roque, Álex Hornillo, de momento no mira más allá del partido de hoy, una cita, por cierto, en la que no se sentará en el banquillo al tener que cumplir el primero de los dos partidos que le impuso el Juez de Competición tras su expulsión en el partido ante el Betis B. Idéntico castigo sufrieron sus ayudantes Rubén García y Josema Martín, aunque por lo menos queda el consuelo para los intereses aurinegros de que el polémico arbitraje de ese partido no acabase afectando en forma de sanción a ningún futbolista de la plantilla, lo que le permitirá al técnico lepero tener a todos sus futbolistas disponibles, con la única ausencia del recién llegado Miguelito en tanto alcanza el nivel óptimo de forma para poder entrar en la convocatoria del equipo.

La duda estará en saber si Hornillo repetirá el esquema de cuatro defensas en línea, como hizo ante el filial verdiblanco, o recuperará la defensa de tres centrales con dos carrileros largos que tan buen resultado le había dado.

Sí llega al partido con bajas por sanción el Conil, las del central con pasado aurinegro Rubén Díaz y el delantero Álex Expósito.

El equipo gaditano ocupa en estos momentos la 16ª posición con 11 puntos, los mismos que el Sevilla C, ocupante del último puesto de descenso. De ahí la importancia que también tiene para ellos los puntos en juego, en su caso para intentar escapar de la zona de peligro.

El conjunto entrenado por Javier Zafra viene de caer goleado por 5-0 en terreno del Utrera, un resultado que vino a romper una racha, al igual que el San Roque, de tres triunfos consecutivos -los tres que tiene- que le permitió abandonar los puestos de descenso. Una hipotética derrota hoy a manos del San Roque podría devolver al Conil a esas posiciones, lo que hará del partido de hoy un duelo con intereses contrapuestos en el que el que salga victorioso verá reforzada la búsqueda de sus objetivos de cara a esta temporada, mientras que el que salga derrotado quedará muy tocado para las próximas jornadas. ALINEACIONES PROBABLES

Conil: Adrián, Adri, Cortijo, Pablo Ureba, Mario, Mario Sánchez, Zequi, Juanca, José Mari Cuenca, Heredia y Javi Navarro,

San Roque:Álvaro Robles; Higor Rocha, Cerpa, Sumy, Siles, Sergio Martínez; Nico Gaitán, Ekedo, Pablo Ganet; Keita, Pedro Mérida.

Árbitro: Gutiérrez Perera.